Защита от российских массированых ударов: генерал США назвал три задачи Украины

Генерал подчеркнул три важных для Украины задачи

Российские ракеты, которыми она наносит мощные массированные удары по мирным украинским городам, очевидно, не закончатся. Более того, страна-агрессор имеет на вооружении еще и сотни дронов, которые она получила от Ирана. Учитывая это, Украина должна выполнить три ключевых задачи, которые помогут выстоять.

Об этом в комментарии для издания РБК-Украина рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, отметив, что у россии осталось немало ракет, которыми она может бить по гражданской и критической инфраструктуре украинских городов. В частности, по его мнению, сейчас ключевыми задачами Украины являются:

делать все возможное, чтобы защитить гражданское население,

не останавливаться на достигнутом и дальше совершенствовать противовоздушную и противоракетную оборону,

продвигаться к "источникам". То есть наносить удары по местам, из которых россия выпускает ракеты и дроны.

"Мы не можем позволять россии безнаказанно стрелять из тайников (с глубокого тыла, — ред.). Ограничение Запада по предоставлению оружия большей дальности, чем GMLRS, практически дает рф такие тайники", — пояснил Ходжес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия, систематически атакующая Украину иранскими дронами-камикадзе, поставки которых в рф продолжает опровергать Тегеран, не единственная угроза для мирных украинских городов, ведь Иран может начать собирать наемников, готовых воевать против украинцев на стороне россиян.