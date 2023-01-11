Танки не только от Польши: Британия обнадежила Украину

Великобритания тоже намерена дать Украине современные танки

Плотина Запада на поставки Украине современных танков дала течь: вслед за объявлением президента Польши об отправке Украине роты немецких тяжёлых танков Leopard правительство Великобритании подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.

Об этом сообщил спикер британского правительства, которого в среду, 11 января, цитирует издание The Financial Times.

По словам спикера, премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса поработать с партнерами в течение следующих недель, чтобы ускориться с поддержкой Украины, "включая предоставление танков".

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины, предоставляя военные технологии следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры", — сказал журналистам спикер правительства Великобритании.

Он не уточнил, о каких боевых машинах идет речь, однако издание предполагает, что это основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2.

Слухи о том, что Великобритания планирует передать Украине свои танки, ходят в СМИ уже несколько недель, однако британское Минобороны эту информацию не комментировало.

Вместе с тем, как выяснил "Телеграф", ВСУ могут получить от британских коллег один из двух типов танков – Challenger или Challenger 2.