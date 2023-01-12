Охотник за танками: в одном бою Сергей Мищенко уничтожил семь бронированных целей. До сих пор этот рекорд никто не побил

Не исключено, что оккупанты устроили засаду на чрезвычайно результативного "джавелинщика"

При выполнении боевого задания возле Сватово Луганской области 1 декабря 2022 года погиб отец шести детей, младший сержант Сергей Алексеевич Мищенко — главный сержант-командир 1-го отделения 3-го взвода противотанковых ракетных комплексов 87-го противотанкового дивизиона 45-й отдельной артиллерии воинской части А-0249. Уроженец города Зинькова Полтавской области, кавалер ордена "За мужество" трех степеней, легенда ВСУ. Именно он установил рекорд дальности выстрела из "Джавелина" на 5,5 километра с точным попаданием в цель. Всего на счету Сергея Мищенко 35 единиц уничтоженной вражеской техники, в том числе 26 бронированной, включая 14 танков. И это он в одном бою без промаха ликвидировал 7 целей. До сих пор в ВСУ ни у кого нет таких достижений.

"Телеграф" пообщался с родными погибшего, которые рассказали о его непростом и героическом жизненном пути.

"Впервые из "Джавелина" я стрелял, забравшись на дуб"

"Впервые из "Джавелина" я попал в цель, которая была на расстоянии двух километров, — рассказывал сам Сергей Мищенко. — Причем, стрелял с дуба. Мы ушли в тыл и уничтожили вражеский КамАЗ, который загружали оккупанты. Их было больше десятка. Поскольку связи с комбатом не было, чтобы посоветоваться, я самостоятельно принял решение их ликвидировать. Со мной в расчете тогда были Глухов Олег и Дружинский Толик. Так вот, Олег подал мне на дуб "Джавелин" с ракетой, а я стрелял. очень хорошее оружие эти "Джавелины", ракеты достают на пять с половиной километров. Правда, дальше чем на четыре километра мне из него не приходилось стрелять".

48-летний Сергей Мищенко с позывным "Бугор", которого называли охотником за танками, говорил о своих боевых подвигах с такой искренней улыбкой на лице и таким азартом, что казалось, будто речь шла о вчерашней удачной рыбалке.

"А начинал со "Стугны", на Харьковщине, — вспоминал в одном из интервью. — Свою первую цель поразил за пять с половиной километров, хотя максимальная дальность этой украинской противотанковой управляемой ракеты пять километров. Это был рекорд, говорил командир. Никто с такого расстояния не поражал цели".

По его словам, сначала он сомневался, сможет ли попасть из ПТРК во вражеский танк, который стоял на холме и методично, прямой наводкой по домам, расстреливал село. Лесополоса, с которой "Бугор" наблюдал за этим зверством, находилась на значительном расстоянии от того холма, и обнаруживать свою позицию без гарантии успешного уничтожения вражеского объекта было бы нецелесообразно. Он отправил комбату смс: "Вижу танк. Стреляет. Но далеко". "Стреляй!" — получил приказ. Сергей навел ракету выше посадки.

"Смальнул. И прямо в танк! Поднялась пыль, пошел дым, а потом огонь — танк загорелся, еще через несколько минут начал взрываться боекомплект. Долго горел", — довольно рассказывал Сергей.

"У меня не было ни одного промаха. Тут главное, чтобы ракет хватало…"

Командиру отделения взвода Сергею Мищенко принадлежит еще один рекорд этой войны: наибольшее количество — целых 7 единиц! — подбитой из "Джавелина" вражеской техники за один бой. Эта почти детективная история, произошедшая в Донецкой области, стоит того, чтобы передать ее в деталях, о которых поведал сам рекордсмен.

"Это произошло 20 июля. В 7:30 мы заметили кацапскую пехоту на БТРе. А в нашем расчете противотанкистов только двое работали с "Джавелином". Мой напарник накануне получил ранения, поэтому ему трудно было держать оружие весом более 22 килограммов. Решили, что ребята будут подносить мне ракеты, а я буду стрелять. БТР совался туда-сюда, а я выжидал подходящего момента. Когда смотрю, из посадки, которая находилась от нас на расстоянии 3,5 километра, высунулась БМП. Я принял решение сначала смальнуть по ней. Ударил прямо в лоб! Из нее вся начинка вылетела. А БТР повернулся в нашу сторону… Со мной было около десятка пехотинцев, мы успели спрятаться в норы в окопах, которые накануне почистили. Кацапы нас часа три крыли артой! Около 11:00 я снова увидел БТР, который собирался уничтожить с самого утра. Ну уж мне ничто не помешало это сделать. Попал ему в зад. Вражеская пехота разлетелась в разные стороны. После этого снова нас целый час крыла артиллерия. Сильно крыла. А потом затихла.

Тишина длилась два часа. Тогда в кустах справа на расстоянии двух километров появился дым – завелся танк. Я навел ракету на столб дыма и смальнул. Попал в цель сзади. В этот момент метрах в семидесяти от нас справа высунулся еще один танк и начал стрелять по нашей позиции. Перезаряжаю ракету, снова закидываю "Джавелин" на плечо, и бью этого второго в его "хобот" — попадаю под башню. Его отбрасывает назад, у него взрывается БК, но из кустов выезжает КамАЗ. То есть там все они вместе были. Я как раз перезарядил ракету, забросил на плечо и бью в кабину. Начинает взрываться БК. Я снова перезаряжаюсь. В это время находившийся там танк начинает переезжать в другую посадку, между которыми метров сто. Я его засекаю и стреляю ему прямо в зад. Загорается бак, но он продолжает некоторое время лететь на полной скорости по полю. Как Гастелло на горящем самолете! (Хе-хе.) И взрывается. После этого часа на полтора наступило затишье.

Мы сели, ноги вытянули, я пишу комбату Анатолию Анатольевичу: "Все, бой закончился". Когда здесь минут через 10-15 снова пыль, и снова заходят два танка. Ну, думаю, хотят своих калек вывезти… Я снова перезаряжаюсь и снова бью одного в зад. Практически на том же месте, где и БТР подбил. Часы показывали почти 18:30. Это была седьмая цель. Второй танк скрылся. После этого все затихло. А в два ночи началось! По нам били "Градами" и тяжелой артиллерией, аж земля подпрыгивала, у нас аж зубы щелкали (Ха-ха-ха.) Но нора была нашим надежным убежищем.

Под утро я выбрался из нее, занял позицию на наблюдательном пункте. Немного рассвело. Смотрю, два танка, которые нас ночью обстреливали, начинают прогреваться. Крутятся, поднимая пыль, дым идет. Я ракету зарядил, поставил на ночник, забросил на плечо и наблюдаю. Вижу, первый трогается. Я выстрелил в него, а второй с испугу скрылся. Пишу комбату в половине шестого: "Есть еще один танк!"

Вообще у меня не было ни одного промаха. Здесь главное, чтобы ракет хватало…"

Сергей с таким же увлечением рассказывал практически о каждом своем бое. Он помнил даже время до минут, когда уничтожал враждебную цель. В подтверждение своих успехов добавлял фото или видео.

На счету Сергея Мищенко 35 единиц уничтоженной вражеской техники, из них — 26 бронированной, в том числе 14 танков

"Кто будет защищать моих детей,если не я?"

– Он был воином до кончиков ногтей. И в этом деле Сережа оказался очень талантливым. Мы никогда не говорили с ним, что он может погибнуть. Он часто меня успокаивал: "Не переживай за меня. Я найду выход из любой ситуации, потому что не так я прост. Мы победим, я вернусь".

Наталья, вдова, только через неделю после гибели мужа начала говорить на эту тему.

– Сережа не готов был погибнуть. Это не его время. Но так случилось, — вздыхает. — Больнее всего осознавать, что Сашуня будет помнить папу только по фотографиям. В сентябре нашему сыну исполнился всего год.

Сергей Мищенко как многодетный отец несовершеннолетних детей не подлежал мобилизации. Он сам пошел 24 февраля в Лубенский военкомат.

– Тебя заберут? Но ведь у меня на руках останется четверо малых детей. Как я буду одна с ними? — пыталась давить на мужа Наталья.

Он безапелляционно ответил:

- Я должен идти. Это моя обязанность.

…Жизненные пути Натальи и Сергея пересеклись довольно поздно, когда у обоих уже был неудачный опыт предыдущих браков и пятеро детей на двоих.

— Удивительно, мы жили в Хороле, в небольшом городе, я несколько лет ходила на работу и с работы мимо строительного магазина братьев Мищенко, но никогда в него не заглядывала, — Наталья рассказывает историю своей любви. — Иногда видела владельцев, которые пили кофе на улице. Они привлекали внимание тем, что всегда были в белых рубашках. Но мы не были знакомы. Познакомились три года тому назад через социальные сети. Я работала тогда в Польше. Сережа попросился ко мне в друзья в фейсбуке. Зашла на его страницу и поняла, что мы, как говорится, на одной волне, одинаково смотрим на мир, несмотря на разницу в 12 лет. Сначала переписывались, потом начали общаться по телефону с видео.

Она вернулась из Польши, он встретил ее на автостанции в Хороле, отвез домой. Казалось, что к тому моменту они уже знали друг друга целую вечность. Через некоторое время пара стала жить вместе и переехала в Лубны. В то время Сергей один воспитывал двух дочерей-подростков – Киру и Аню. У Натальи тоже подрастала дочь, Нила, ей было тогда 10.

Наталья и Сергей не делили детей на своих и чужих, все были их

– Но для нас не было чужих детей, все были наши, – продолжает женщина. – Мы всегда были вместе. Вместе гуляли по городу, готовили шашлыки, ходили за грибами… Сережа помогал девочкам с домашними заданиями, играл с ними в шашки и шахматы. Умел делать все по дому: готовил, убирал, стирал… Особенно любил готовить, этому его научил отец. Ему одинаково удавались и борщ, и котлеты, и печеночный торт… У меня был лучший муж в мире. Я очень любила его. Мы были счастливы, у нас была большая дружная семья.

"У меня был лучший муж в мире", — говорит Наталья

А как любили его дети! Когда Сергей возвращался с работы, девочки с радостными криками "Папа дома!" бросались к нему в объятия. Дом сразу наполнялся смехом и шутками.

В сентябре 2021 года семья Мищенко пополнилась мальчиком. Маленький Саша – копия папки. Его черты лица, характер.

Всё было хорошо до 24 февраля. "Кто будет защищать моих детей, если не я?" — сказал, как отрезал, Сергей жене, просившей его не оставлять ее одну с четырьмя малыми детьми.

Первого марта младший сержант Мищенко оставил свой дом и больше в него не вернулся.

Воевал в самых горячих точках, с передовой не вылезал

— Для меня Сергей был героем с самого детства: всегда защищал меня в уличных баталиях, из которых мы выходили со сбитыми кулаками и коленями, но не побежденными, — рассказывает о старшем брате 47-летний Евгений Мищенко. У него серьезные проблемы со здоровьем и он не подлежит мобилизации, но с начала широкомасштабной войны пошел в местную тероборону, а впоследствии стал волонтером. — Росли мы в селе Гусаки под Зеньковом. Нас было трое у родителей, еще младшая сестра Тамара. Наша мама из-за полиартрита практически не ходила, но летом, как цвела липа, просила нас с Сережкой "принести" ей работу. Мы шли в лес, ломали липовые веточки, и она обрывала цветы. Мы их сушили и сдавали заготовителям. На нас, малых, держалось домашнее хозяйство. Папа каждую весну брал двух бычков на прирост, и мы с Сережкой изо всех сил старались: косили для них траву, заготавливали сено, мололи зерно… На вырученные деньги отец первым делом покупал нам обновки в школу. А нашей первой серьезной покупкой был кассетный магнитофон стоимостью 125 рублей.

С детства, вспоминает Евгений, Сергей любил рыбалку. А больше всего любил читать, особенно исторические романы. В сельской библиотеке, наверное, не было ни одной не прочитанной им книги.

Оба парня серьезно увлекались спортом. На занятия по ушу ездили в Зеньков за четыре километра. Дома же устроили "спортзал": в саду повесили самодельную боксерскую грушу, сшитую из брезента и набитую песком и опилками, на которой оттачивали удары все желающие.

Срочную службу Сергей Мищенко проходил в подразделении Нацгвардии в Кривом Роге, получил военную специальность разведчика. После армии окончил школу милиции и некоторое время работал в дорожно-патрульной службе в Опошне Зеньковского района. Но большую часть своей жизни работал по специальности строителя.

Сергей имел статус физического лица-предпринимателя. В Хороле у него была ремонтно-строительная бригада, ранее держал небольшой специализированный магазин, занимался изготовлением брусчатки. В то же время вел большую благотворительную работу: помогал малообеспеченным семьям, закупал подарки для детей на ежегодные благотворительные концерты, которые проходили в районном доме культуры, поддерживал онкобольных детей и больных СПИДом. Также опекал людей на реабилитации — бывших наркоманов и алкоголиков. Трудоустраивал их, находил для них жилье. Словом, старался помочь каждому, потому что имел добрую душу и был справедливым.

И если бы россияне не пришли на нашу землю с войной, строителю по образованию Сергею Мищенко вряд ли бы пришлось осваивать современное оружие. Но он потомок казаков, и в момент опасности в нем проснулись гены. Все его деды и прадеды были военными. Один, пройдя всю Вторую мировую, получив 7 ранений, закончил войну командиром батальона гаубиц. "Я тоже стал противотанкистом, как дед. Только у меня оружие гораздо лучше", — с гордостью говорил Сергей.

Успешный бизнесмен, благотворитель стал самым успешным "джавелинщиком"

Сразу после короткой военной подготовки в марте его бросили под Киев, где было горячее всего. Участвовал в боях за Бучу и Ирпень. Потом – Харьковщина, под Барвенково, впоследствии – Донетчина, Луганщина. С передовой не вылезал и был очень уставшим. Однажды, возвращаясь с позиции, чуть не взорвался на пикапе — наехал на управляемую мину. Тогда его с побратимом спасла большая скорость: взрыв произошел метрах в трех позади них. Машине оторвало задок. Напарник попал в госпиталь, а Сергей отделался царапинами.

Но, несмотря на это, всегда подбадривал родных по телефону, шутил. Был очень сильный духом, упрямым и терпеливым.

Успехи брата на фронте Евгений объясняет тем, что Сергей всегда все новое хватал, как говорится, на лету, и без предварительных точных расчетов за дело не брался.

"Как же жить без тебя? Ты же обещал вернуться, папочка!"

Свой последний бой Сергей Мищенко принял рано утром 1 декабря под Сватово Луганской области.

- Расчет, которым руководил главный сержант Мищенко, поразил из "Джавелина" российский танк, а буквально через 15 секунд на их замаскированную позицию прилетело два танковых снаряда, — рассказал заместитель командира дивизиона, в котором он проходил службу, майор Дмитрий Власов. — Есть предположение, что россияне устроили засаду именно на чрезвычайно результативного "джавелинщика" Сергея Мищенко. Его успехи действительно никто в ВСУ не превзошел.

Сергей был кавалером ордена "За мужество" всех трех степеней, что тоже случается не часто. Президентский указ о награждении орденом высшей степени появился за два дня до его гибели. А в июле он был награжден отличием президента Украины — "Крест боевых заслуг". Командование подразделения еще при жизни Сергея Мищенко подало документы на присвоение ему звания Героя Украины.

В июле Сергей Мищенко получил из рук президента "Крест боевых заслуг"

— Конечно, Сергей гордился наградами. Но не за них он воевал, – говорит Наталья. — Воевал за детей, за родную землю. В последний раз мы разговаривали с мужем по видеосвязи 30 ноября. Тогда Сашуня, случайно нажав на экран смартфона, сделал скриншот, где виден и его отец.

Последнее совместное фото отца и сына, которое случайно сделал маленький Саша

Первого декабря были нехорошие предчувствия. Гуляла с Сашунькой в парке, и в голове вдруг стрельнуло: "А если он погибнет, как мне быть дальше? Да нет, не надо об этом думать!" – тут же отогнала от себя дурные мысли. До вечера ждала его звонка или смс. Но напрасно. Решила, не выходит на связь, потому что очень устал и отдыхает. Раньше, случалось, по трое суток молчал. Я воспринимала его службу как работу, иначе было бы тяжело нам обоим, лишний раз его не беспокоила. А утром меня разбудил звонок Евгения. Он и сказал то, чего я больше всего боялась: "Серега погиб". У меня просто отнялась речь. Я не могла ни говорить, ни думать. До сих пор пустота внутри…

"Знаете, какой он был, мой папа, папочка Сергей Алексеевич Мищенко? Представьте, идут люди, толпа людей, но вы сразу заметили бы его. Высокий, стройный, с выразительными чертами лица… И эти, цвета оливки, глаза. Улыбающиеся, такие приветливые… Они так согревали нас, его детей — и взрослых, и маленьких… А нас шестеро, четыре дочери и двое сыновей.

Он наш герой. Я им всегда гордилась. Мы были очень близки, родственные души. Папа всегда умел выслушать, поддержать, дать совет.

Когда началась эта треклятая война, папа пошел нас защищать, всех нас, и Украину-неньку… Часто звонил по телефону и говорил, что все будет хорошо, что его пуля не берет, потому что "Бугор" же… Ни разу не был ранен. Как жить без тебя? Ты же обещал вернуться, папочка!"

Это отрывок из эссе, которое написала средняя дочь Сергея Мищенко Кира. Его невозможно читать без слез.

«Охотник за танками. Сергей Мищенко, боец (сержант) 87-го противотанкового дивизиона 45-й отдельной аэромобильной бригады» — так назвал свою работу художник Сергей Позняк из Киева

На основе прижизненных видеозаписей, которые делала пресс-служба 45-й бригады, фотографий, а также записей в личном дневнике погибшего документалисты готовят фильм о Сергее Мищенко. Его товарищ Александр Товстоног из Ирпеня планирует написать книгу. Так что о подвигах Героя мы со временем узнаем еще больше. Память о нем будет жить в сердцах украинцев.

Командование подразделения еще при жизни Сергея Мищенко подало документы на присвоение ему звания Героя Украины

Фото предоставлены Евгением и Натальей Мищенко