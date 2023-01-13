Так "звучит" Соледар: украинские воины показали видео из города, где продолжаются тяжелые бои

В городе идет упорная борьба, слышны звуки выстрелов и взрывы

В городе Соледар, который оккупанты якобы уже "захватили" несколько раз, продолжаются тяжелые бои, и украинские защитник стойко держат свои позиции.

Борьба не утихает ни на миг, постоянно слышны звуки выстрелов и взрывов. Такой вывод можно сделать из видео, который показали украинские пограничники на официальном Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил.

Кадры сделаны в четверг, 12 января, и еще раз доказывают, что ни о каком захвате города "вагнеровцам" речь пока не идет.

"Так сейчас "звучит" Соледар, город, который когда-то, до прихода в Украину российских оккупантов, был одним из самых комфортных и спокойных в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Напомним, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, российские захватчики не считаются с потерями и сконцентрировали в районе Соледара почти всю боеспособную группировку – спецназ, "десантуру", а также большое количество зэков из различных ЧВК. Тем не менее, значительных успехов все эти вооруженные бандиты не достигли.