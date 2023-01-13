Укр

Оккупанты массово переодеваются в украинский пиксель: простой способ отличить своих от чужих

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Российские военные все чаще скрывают от мирных украинцев, что воюют за агрессора
Российские военные все чаще скрывают от мирных украинцев, что воюют за агрессора

Враг может готовить новые провокации, — стоит быть наготове

На фоне неудач на поле боя и сопротивления мирных украинцев российские оккупанты все чаще маскируются под гражданских или же Вооруженные силы Украины, — однако используют между собой опознавательные знаки, по которым их могут узнать и украинцы.

Об этом утром в пятницу, 13 января, рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем канале в Telegram.

По его словам, в районе Кременной, где сейчас самая напряженная ситуация в Луганской области, штурмовые отряды врага начали носить украинский пиксель и могут готовить операцию "под чужим флагом", чтобы ударить по репутации ВСУ.

При этом, говорит Гайдай, их легко опознать, — они носят на ногах красные, белые или синие ленты (цвета российского флага), чтобы узнавать друг друга.

Напомним, что в Волновахском районе Донецкой области для российских военных заказали спецодежду, чтобы скрыть их принадлежность к вражеским войскам.

Как сообщал "Телеграф", также накануне видели российских военных в транспорте под флагами Украины в районе Мелитополя Запорожской области.

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#Россия #Форма #Военные #Кременная