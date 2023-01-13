"Можем обвалить весь фронт, если...": Жданов назвал важную цель ВСУ

В районе Кременной рф бросила в бой самое лучшее, что у неё есть на сегодняшний день, – десантные части

В районе города Кременная Луганской области продолжаются тяжелые бои. Потеря этого города для российских оккупантов, вероятно, может привести к обвалу всего фронта Луганской области.

Украинские защитники тем временем имеют успехи на этом направлении. В случае освобождения Вооруженными силами Украины Кременной, наши защитники смогут оцепить вражеские группировки в районе Соледара, за который также ведутся ожесточенные бои. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Мы штурмуем Кременную, и мы имеем успехи. А для российской армии потеря Кременной – это вероятность обрушения всего фронта Луганской области. Это возможность для наших войск оцепить группировки в районе Соледара. От Кременной мы можем пойти на восток, на Старобельск – а это прямой путь на Луганск", — сказал Жадан.

По его словам, если украинские военные освободят Кременную, дальше они пойдут на Северодонецк и Лисичанск. В таком случае Бахмутское направление окажется в полукольце.

"Если мы берем Кременную и двигаемся дальше на Северодонецк, будет угроза окружения российских войск", — добавил эксперт.

Кроме того Олег Жадан подчеркнул, что в район Кременной оккупационные войска перекинули самое лучшее, что у них есть на сегодняшний день, — десантные части. Там они пытаются использовать тактику встречного боя. То есть, атакуют как оккупанты, так и наши защитники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Кременной оккупанты маскируются под гражданских и под украинских военных. Таким образом они, вероятно, могут подготовливать там операцию "под чужим флагом".