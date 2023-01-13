"Не нужно возносить военных на Олимп": нардеп-боец ВСУ о нашумевшем законе

Военнослужащий считает, что ответственность должна быть предусмотрена для тех, кто злоупотребляет своим служебным положением или безответственным отношением к обязанностям

Вокруг скандального закона №8271 об усилении наказания для военнослужащих, которые отказались от выполнения боевых приказов или самовольно покинули свои позиции, принятого Радой в конце 2022 года, не утихают обсуждения. Военнослужащий и народный депутат Украины от "Голоса" Роман Лозинский в интервью "Телеграфу" высказал свое мнение относительно данного закон.

Лозинский считает, что военные, несмотря на то, что они выбрали быть на передовой, а не прятаться от войны где-нибудь за границей, такие же люди и также могут совершать нарушения, за что должна последовать ответственность.

"Доверять, помогать – да, это не обсуждается. Но надо понимать, что люди разные. А военные – это люди. Да, это герои, они приняли решение быть не в Монако и не в Польше, а быть здесь на передовой. И это однозначно заслуживает уважения. Но может ли военный быть неправ или что-то нарушить? Да, может. Не нужно возносить военных на Олимп и делать из них неприкасаемых людей. Потому что это завышенные ожидания. Если военный сделает что-то не то, то за это должна быть ответственность", — сказал нардеп.

Он также добавил, что данный закон не поможет в полной мере урегулировать все проблемы. Военнослужащий считает, что ответственность должна быть предусмотрена для тех, кто злоупотребляет своим служебным положением или безответственным отношением к обязанностям, если это о людях, выполняющих приказы.

"ВСУ это как большая семья. И как у семьи будут люди, с которыми ты можешь не соглашаться и не всегда с этими людьми все будет сходиться. Поэтому следует выписывать такое законодательство, чтобы не давать возможности злоупотреблять любому. И законопроект как раз дает большие полномочия командирам, а командиры такие же люди и они также могут быть неправы. Поэтому и вопрос, будет ли на этот законопроект наложено вето", — подытожил военнослужащий.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Угроза наступления из Беларуси есть, — Роман Лозинский о тактике россиян, освобождении Крыма и настоящем эффекте санкции".

Отметим, что закон №8271 усиливает для военнослужащих уголовную ответственность за ряд военных преступлений. К ним относится и невыполнение приказа руководства. То есть, за неповиновение может грозить тюрьма (от 3 до 10 лет). Если речь идет о неисполнении приказа, тогда ответственность предусмотрена в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Насилие в отношении руководства — от 5 до 10 лет. За самовольное оставление места службы грозит от 5 до 10 лет. Дезертирство будет караться лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. А за самовольное оставление поля боя или же отказ действовать оружием грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скандальный закон прокомментировал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он считает, что в военное время нужны быстрые и действенные решения, хотя в спокойное время этот вопрос можно было бы решить мягче.