Новый ракетный удар по Украине: у Зеленского рассказали, что может быть целью

Россияне еще имеют определенную ракетную способность для нанесения ударов

После последнего массированного удара по Украине прошло уже довольно много времени. Однако оккупанты не намерены останавливаться и будут продолжать бить по объектам энергосистемы. Стало известно, что сейчас в планах у российских захватчиках.

Враг попытается атаковать крылатыми ракетами магистральную распределительную сеть, чтобы таким образом разъединить единую энергетическую систему на отдельные острова. Это создаст профицит электроэнергии в одних областях, и дефицит в других. Там, где будет профицит, эту электроэнергию необходимо будет сбрасывать. Об этом в интервью 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Россияне будут это делать, потому что еще имеют определенную ракетную возможность для этого. Будут использовать дроны, потому что санкции в отношении Ирана очень "действенные". И там еще сотни дронов, но дронами бьют не по генерации электроэнергии, а преимущественно по большим городам, чтобы оставить людей без отопления", — сказал Подоляк.

По его словам, одновременно оккупанты могут запускать примерно 1201-25 ракет. Однако такие большие атаки особо не изменят ситуацию. Это может привести к одному или нескольким аварийным отключениям света. Однако к такому сценарию наша страна готова. Более того, ведутся переговоры с партнерами о трансформаторах, о возможности импортировать часть электроэнергии.

Михаил Подоляк добавил, что часть трансформаторов делается у нас в стране, еще часть перерабатывается и адаптируется.

"У нас 330/110, если мы говорим о распределительных трансформаторах, которые заходят к потребителям. С 330 до 110, а в Европе, как правило, используют 400 на 200. Ищем возможности адаптироваться. Ищем возможности, где есть старые. Есть еще Восточная Европа, где были, в том числе, и советские системы распределения электроэнергии. Договариваемся, снимаем что-то, ищем возможности", — подчеркнул советник главы ОП.

В этом также эффективно помогают партнеры Украины. В частности Литва, Польша и Чехия. Подоляк также отметил участие в этом Еврокомиссии в целом, и Урсулы фон дер Ляйен, которая практически сама занимается условным энергетическим хабом.

"Все ищут, чтобы мы продержались этот промежуток времени – зиму, где есть проблема с отоплением. Ключевая проблема, ведь потребители существенно увеличивают нагрузку на электросети в зимнее время", — подытожил Подоляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у российских оккупантов уже вскоре могут подойти к концу запасы боеспособных ракет. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что изменится в атаках по украинским городам.