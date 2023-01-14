Киев, Мелитополь, Харьков и не только: где с утра гремели взрывы в Украине

Предварительно — среди мирных украинцев никто не пострадал

Утро в Украине началось непросто для многих областей. В части регионов слышали взрывы. В Киеве они не сопровождались воздушной тревогой.

Под огнем оккупантов утром 14 января оказались сразу несколько городов Украины. В Харькове, согласно информации городского головы Игоря Терехова, в Индустриальном районе есть два попадания. Предварительно — использовали ракеты С-300. Целились по инфраструктуре.

Взрывы в Запорожье также подтвердил и.о. мэра Анатолий Куртев. Он не привел деталей, но отметил, что враг снова атаковал Запорожье. Данных о разрушениях пока нет, но местные жители насчитали до 6 взрывов.

В Киевской области взрывы звучали по пока необъявленной причине. Но по словам главы КОВА Алексея Кулебы, загорание началось на одном из объектов инфраструктуры. Предварительно — никто не пострадал.

По сообщению председателя ОВА Николаевщины Виталия Кима, враг из РСЗО бил по Очакову и Очаковской общине. Повреждены окна в многоэтажке, загорелись гараж и два автомобиля, вспыхнуло и на объекте гражданской инфраструктуры.

Досталось и оккупантам. Как сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, утро у россиян началось со взрыва. Вероятно — в центральной части города, именно там его слышали жители.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ракетная опасность со стороны россиян сохраняется. Однако промежутки между ракетными ударами могут стать больше.