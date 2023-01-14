Пропагандисты обрадовались "прилету" в ж/д-вокзал в Киеве: что это было на самом деле

Дым от паровоза переполошил пропагандистов

После ракетного удара по Киеву утром 14 января, российские пропагандисты поспешили отчитаться о прилетах в местах, где их не было.

Так в российских телеграм-каналах появилось сообщение о том, что в районе центрального железнодорожного вокзала Киева замечен столб дыма.

Вне всякого сомнения дым там действительно был, однако вовсе не из-за того, о чем вероятно подумали пропагандисты. Как оказалось в этот момент на платформе находился паровоз, который и являлся причиной задымления.

Как сообщалось ранее, во время утренней атаки на Киев оккупанты попали в объект критической инфраструктуры, однако обошлось без существенных разрушений и человеческих жертв. Кроме того обломки сбитой ракеты упали на территорию Музея Пирогово.

Днем 14 января оккупанты нанесли еще один массовый ракетный удар, в результате которого в Днепре была разрушена жилая многоэтажка и по меньшей мере пять человек погибли и 60 получили ранения.

Кроме того, прилеты были зафиксированы в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.