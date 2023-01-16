Война — день 327: Украина восстанавливается после ракетного удара, а оккупанты наступают на Донбассе

Оперативно о главном 16 января

Украинцы встретили 327 день в состоянии военного положения. Россияне пытаются атаковать на линии Сватово — Кременная, а также наступают в районе Соледара, Бахмута и Авдеевки. Украина же восстанавливается после предыдущего ракетного удара, который унес множество жизней мирных жителей и восстанавливает поврежденную энергосистему под угрозой очередного массового обстрела.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире в воскресенье 16 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Зеленский: под завалами дома в Днепре могут находиться более 30 человек; поиски продолжаются.

00:00 В оккупированном Севастополе слышали взрывы, сообщается о работе ПВО.

С данными за 13 января можно ознакомиться в трансляции: Война – день 324: ожесточенные бои за Бахмут и Соледар продолжаются

О происходившем 14 января читайте в материале Война — день 325: оккупанты превращают Соледар в руины и снова атаковали Киев

Информация за 15 января доступна в сводке: Война — день 326: враг терпит поражение на фронте и применяет "ракетный террор" против мирных городов.