Оккупанты готовятся к двум вариантам ведения войны: в ISW назвали сроки

Аналитики ISW предположили два реалистичных сценария по которым россия хочет повести войну

Российские оккупанты в 2023 году намерены перехватить инициативу в военных действиях. В россии начали проводить мобилизацию, реорганизацию и подготовку промышленности для проведения "специальной военной операции" как обычной крупной войны. Действия врага могут проявиться в нескольких вариантах, которые могут проходить и параллельно.

В Институте изучения войны аналитики спрогнозировали, что может сделать российское командование — вариантов несколько. Враг может провести крупное наступление в Луганской области, ведь захват этой части Украины и Донецкой области входят в перечень официальных целей Кремля.

В пользу этой теории экспертов говорит то, что враг стягивает силы в Луганскую область и проводит другие схожие мероприятия. Более того, на юге в Запорожской и Херсонской областях наступление врага маловероятно, считают в ISW. Им мешает Днепр на линии фронта. На оборонный характер действий указывает и постройка эшелонированных полевых укреплений на Херсонщине и обширное минирование в Запорожской области.

Вторым вариантом попытки россии получить преимущество является использование украинского контрнаступления. Враг может попытаться отразить атаку и уничтожить значительную часть механизированных украинских сил. Это даст им перехватить инициативу и развить новое наступление.

Однако один вариант не исключает другого и враг может готовиться к крупному наступлению, рассматривая как альтернативу крупные срывные атаки. Есть также вариант российского наступления на север Украины, но в настоящее время он остается маловероятным. При этом в Беларусь в сентябре 2023 могут прибыть дополнительные силы врага в рамках якобы учений.

В поддержку теории аналитики напоминают о смене руководства в россии. Назначение валерия герасимова и трех заместителей для него может быть расчетом на подготовку россии к затяжной войне и командование крупными операциями в 2023 году. Другим значением назначения герасимова может стать желание россии пойти ва-банк, считает секретарь украинского СНБО. В ближайшие решающие месяцы враг может попытаться достичь побед на фронте.