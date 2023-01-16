Украина до и после вторжения: граждане удивили социологов мнением насчет экономики

Для того чтобы жить нормально, украинцам нужно меньше денег, чем до российского вторжения

Подавляющее большинство жителей Украины считают, что, несмотря на войну, сложная экономическая ситуация в стране все равно лучше, чем в ноябре 2021 года. Такое мнение в ходе опроса, проведенного представителями Киевского международного института социологии (КМИС) по заказу Института социологии НАН, высказали более трети украинцев.

Так, в рамках нового исследования, по состоянию на декабрь 2022 года, респонденты значительно улучшили свои оценки по экономической составляющей страны. Еще до полномасштабного российского вторжения 58% украинцев крайне низко оценивали экономическую ситуацию, то сейчас подавляющее большинство в 53,9% все же выбрало лучшие оценки.

В то же время опрос показал, что в 2022 году украинцы в среднем хотели получать зарплату в сумме 14,2 тысячи гривен (340 долларов) ежемесячно, чтобы "жить нормально". Если сравнить с прошлым, 2021 годом, то большинство указывало сумму в 16,4 тысячи долларов (630 долларов).

"Это парадоксальное изменение в общественном мнении, как и другие значительные его трансформации, можно объяснить консолидацией и национальным подъемом во время войны", – объяснил инициатор исследования, социолог и заместитель директора Института социологии НАН Сергей Дембицкий.

Следует добавить, что в рамках нового исследования удалось также установить, что около трети населения Украины, а это 34,7% сейчас оценивают свои доходы на достаточном для нормальной жизни уровне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что половина жителей Украины считают: после победы в войне с россией первое, что должны сделать украинские власти, — это уменьшить коррупцию и усилить обороноспособность страны, и только потом — заниматься экономикой и возрождением страны.