Война — день 328: оккупанты готовят новое наступление на востоке и обстреливают мирные города

Оперативно о главном 17 января

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится 328 дней. Оккупанты продолжают прилагать наибольшие усилия на направлении Бахмута и Соледара, где для ВСУ в последние дни дела идут не очень хорошо. Вместе с тем эксперты предполагают, что враг может попытаться начать крупное наступление в Луганской области, куда россияне стягивают дополнительные силы. Украина тем временем восстанавливается после масштабных обстрелов, от которых продолжают гибнуть мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире в понедельник 17 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что у россии вероятно остаются еще сотни ракет Х-22, одна из которых разрушила дом в Днепре. По его словам, у Украины пока нет возможности их сбивать, но на это способны западные системы ПВО вроде SAMP/T или Patriot.

О происходившем 14 января читайте в материале Война — день 325: оккупанты превращают Соледар в руины и снова атаковали Киев

Информация за 15 января доступна в сводке: Война — день 326: враг терпит поражение на фронте и применяет "ракетный террор" против мирных городов.

С данными за 16 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 327: Украина восстанавливается после ракетного удара, а оккупанты наступают на Донбассе