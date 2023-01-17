В фильмах такого не показывают: волонтер рассказал, как ВСУ шокировали иностранцев на фронте

Бойцы ВСУ смогут с легкостью выступать в роли инструкторов для иностранных армий после войны

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские мирные города, о чем свидетельствуют свежие карты боев, однако наши защитники выстраивают необходимую оборону, чтобы противостоять врагу. После 11 месяцев полномасштабной войны наша армия ведет себя почти профессионально даже с неизвестным ранее западным оружием, которое пришлось осваивать в довольно некомфортных условиях.

Как рассказал "Телеграфу" известный харьковский волонтер Сергей Попов, с 2014 года ВСУ значительно изменились: научились противостоять хитрому противнику и использовать иностранное вооружение, научившись работать с ним за сжатые сроки. При этом они не устают удивлять военных из других стран, в частности, во время важных операций.

"Нашим военным приходится учиться всему на ходу, потому что у нас нет десятилетий на обучение, — говорит Попов. — Кроме того, наши военные учатся обращаться с зарубежной техникой и не в таких комфортных условиях, как в других странах, где есть базы, где они могут отдохнуть, вернуться и принять душ, выспаться. У нас ребята учатся и живут в окопах, блиндажах, в разрушенных домах".

Украинским военным приходится время мириться с холодом, голодом, постоянной сыростью, при этом достойно выполняя полученные от руководства задачи. Весь этот опыт можно будет передать иностранным военным, когда Украина победит, а к нашим бойцам поедут за советами со всего мира. По мнению волонтера, это действительно произойдет.

"От бойцов Иностранного легиона я слышал, что они шокированы нашими военными и их профессионализмом. О наших действиях при контрнаступлении на Харьковщине (а я знаю, что происходило, потому что постоянно ездил на позиции) еще будут писать в учебниках. В фильмах такого не показывают, — резюмирует Сергей Попов. — Главное, чтобы как можно больше бойцов остались в живых".

Полное интервью с Поповым можно прочитать на сайте "Телеграфа": "Контрнаступление на Харьковщине войдет в учебники, но войскам сейчас нужно больше беспилотников, — волонтер"

Раньше мы писали о том, как украинские воины с легкостью изучили пусть и "древние", но довольно эффективные гаубицы М101, переданные Киеву Соединенными Штатами.

Также на сайте найдется информация о комплексах противовоздушной обороны Vampire, которые прекрасно работают на уничтожение беспилотников, которых в России достаточно много из-за поставок Ирана.