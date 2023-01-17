Понадобится 300 тысяч солдат: эксперт оценил вероятность повторного наступления россиян на Киев

Российским военным в Беларуси предоставляется вооружение и новая техника, но их сил маловато для полноценного начала боевых действий на северном направлении

У российской армии нет достаточного количества военнослужащих, чтобы начать повторное наступление на Киев. Такого мнения придерживается эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, подчеркивающий: сейчас у оккупантов, находящихся на территории Беларуси, шансы на успех едва превышают ноль. Он убежден, что единственная причина, по которой россияне проявляют активность на северных границах Украины, — это попытка удержать внимание и, соответственно, перемещения подразделений ВСУ на более горячие направления типа Соледара или Бахмута.

Об этом эксперт рассказал в интервью "РБК-Украина". По его словам, в настоящее время в Беларуси находятся бойцы 2-й мотострелковой дивизии западного военного округа ВС РФ. Это почти 12 тысяч человек, чего недостаточно для попытки полноценного повторного наступления на украинскую столицу. При таком раскладе россиянам не помогут ни новое оборудование, ни отремонтированная техника.

"Наступать одной дивизией на Киев — сомнительный замысел. Не факт, что они доедут до Чернигова, — объясняет Кевлюк. — Учитывая, что группировкой, которая готовится защищать Киев, руководит генерал Павлюк, то у россиян шансов немного больше нуля".

По словам эксперта, для какого-либо шанса на успех при наступлении из Беларуси российским оккупантам необходимо собрать около 250-300 тысяч солдат. И даже при таком раскладе гарантии успеха они не имеют.

"Поэтому если что-то и будет — оно должно развиваться иначе, — считает он. — Учитывая, что мы сейчас наблюдаем на фронтах, это будет попытка продвинуться на Киев через Запорожье и Бахмут в направлении на Днепр, из Днепра — на Черкассы, а из Черкасс — на Киев. Иначе оно не вырисовывается — по другим направлениям просто нечем”.

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