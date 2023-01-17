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Украинский производитель лекарств, помогающий армии: фармацевтическая компания "Здоровье" приобрела тепловизор для одной из воинских частей

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Фармацевтическая компания "Здоровье" продолжает помогать военным Новость обновлена 17 января 2023, 18:01
Фармацевтическая компания "Здоровье" продолжает помогать военным

Переданный военным компанией "Здоровье" тепловизор поможет еще эффективнее давать отпор врагу

Фармацевтическая компания "Здоровье" с первого дня поддерживает военных, специальных подразделений и гражданских. И новый год начали с очередной помощи – тепловизор ThermTec Cyclops передали военной части, защищающей Харьковское направление.

Это оборудование поможет эффективнее давать отпор врагу и быстрее гнать оккупанта с территории Украины. Оснащенные тепловизорами наши ребята смогут следить за врагом с безопасного расстояния и четко фиксировать их местоположение с помощью встроенного модуля GPS. Он поможет определить цель на расстоянии почти 2 км. Современная компактная техника имеет возможность записывать видео или сразу передавать его в оперативный центр.

Кадр работы тепловизора

Командование и личный состав воинской части благодарны компании за помощь и поддержку. Только общими силами удастся побороть врагов.

Фармкомпания "Здоровье" уже 10 месяцев поддерживает военных, за это коллектив неоднократно получал благодарность.

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#Украина #Армия #Помощь #Война #Тепловизор