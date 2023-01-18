Передача боевых танков Украине: в Польше сделали важное заявление

Польша выделила 14 своих танков Leopard

В Польше рассчитывают на то, что Украина получит от своих союзников 100 боевых танков, которые помогут нашим защитникам в обороне от российских оккупантов.

Об этом в интервью Bloomberg TV в Давосе рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Во вторник, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры с союзниками о возможной передаче нашей стране тяжелых танков Leopard. Однако он заявил, что любые объявления о передаче техники должны происходить одновременно с союзниками.

"Я говорил с Олафом несколько недель назад и пытался поощрить его сделать больше. Мы выделили наши 14 танков Leopard и теперь ждем Leopard из Дании, Финляндии и Германии, а также танки из других стран ЕС", — сказал Моравецкий.

Стоит отметить, что Leopard в своих арсеналах, помимо Германии, имеют еще 12 европейских стран. Однако им необходимо одобрение Берлина на передачу Украину этих танков.

Великобритания стала первой страной, которая подтвердила, что отправит на нужды украинских военных свои боевые танки Challenger 2.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 января во Львове прошла встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы. Дуда сделал важное заявление о том, что Польша в рамках международной коалиции передаст Украине немецкие тяжелые танки Leopard.

Добавим: если пять европейских стран дадут Украине по роте Leopard — это будет тяжелая танковая бригада, если 10 стран — то две бригады. Если к ним добавить БМП Bradley и Marder, колесные истребители AMX, плюс западную артиллерию, то и получается кулак, способный проломить оборону российских оккупантов.