Григорий Козловский и ФК "Рух" снова помогли украинским артиллеристам

Григорий Козловский и ФК "Рух" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ оснастить транспортные средства необходимыми запчастями и агрегатами

Григорий Козловский и его футбольный клуб "Рух" снова пришли на помощь военным 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Аккумуляторы и зарядные устройства, шины для легковых и автобусных транспортных средств, — такую помощь получили украинские защитники. А еще – смазочные материалы и автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей.

Помощь Григория Козловского и "Руха" военным

Младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Маркиян Лопачак отметил: "Спасибо Григорию Козловскому, руководству футбольного клуба "Рух" и всем ребятам, которые к этому присоединяются. Наше сотрудничество происходит уже на протяжении длительного времени. Она очень помогает для ребятам, которые сейчас находятся на востоке. Потому что все эти вещи в максимально быстрые сроки мы получаем, и это значительно усиливает боеспособность наших воинов. Вот и в этот раз то, что вы сегодня передаете, завтра прибудет на восток".

Он добавил, что в подавляющем большинстве это запчасти к автомобилям, потому что те очень быстро ломаются – из-за плохих дорог и обстрелов портится резина, прокалываются колеса. Поэтому нужны постоянные ремонты. От того, насколько качественно ездят машины, насколько они исправны, зависят и жизнь наших бойцов, это повышает боеспособность наших частей.

Военные грузят полученную от Григория Козловского и ФК "Движение" помощь

В свою очередь, генеральный директор львовского ФК "Рух" Игорь Дедишин особо подчеркнул: "Очередной партией помощи нашим военным мы подтверждаем, что не останавливаемся и не устаем. Понимаем, что сейчас это крайне необходимо. Говорят, что добрые дела любят тишину, но мы делаем нашу помощь публичной, потому что считаем, что это станет определенным сигналом и для общества, и для Вооруженных сил Украины, чтобы все убедились, что есть серьезный тыл, который держит руку на пульсе, всегда находится рядом, на расстоянии вытянутой руки и готов помогать каждый на своем фронте. Это сигнал для предпринимателей, меценатов и простых людей, что все должны участвовать в этом и помогать нашим военным приближать нашу Победу".

Гендиректор ФК "Движение" Игорь Дедишин вместе с военными артиллеристами

Кстати, уже в скором времени украинские артиллеристы получат беспилотники "Посейдон" от футбольного клуба "Рух".

Маркиян Лопачак добавил: "Сейчас ребята завершают обучение. Думаю, что в ближайшее время эти крылья передадут непосредственно к работе. Кроме "Посейдонов", так же благодаря футбольному клубу "Рух" мы получали другие беспилотными, на них сейчас учится другая группа военных".

Артиллеристы передали ФК "Рух" боевое знамя своей бригады

По его словам, беспилотные аппараты для артиллерии это фактически глаза. "Насколько качественны эти глаза, насколько качественно мы видим врага, настолько прицельно можем по нему работать. Соответственно, будет лучший результат. Это чрезвычайно весомая помощь, я думаю, что в ближайшее время мы можем продемонстрировать качество этой работы", — сказал М.Лопачак.

В ответ украинские защитники-артиллеристы передали футбольному клубу "Рух" боевое знамя своей бригады за многочисленную помощь и поддержку.

"Этот флаг будет висеть на самом видном месте. Мы им очень гордимся. Боевой флаг станет одним из символов клуба, он займет самое почетное место на нашей базе, чтобы каждый день, который занимается в академии "Движения", каждый футболист, каждый работник клуба, каждый гость – все это видели и понимали, в какое время мы живем и почему этот флаг здесь", — заявил И.Дедышин.