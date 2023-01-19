Новое наступление россии: названо приоритетное для оккупантов направление

При попытке проведения нового наступления, по мнению эксперта, захватчиков не ждет успех

Донецкая область может стать для российских оккупантов для проведения нового наступления. В нем они могут задействовать мобилизованных и "бойцов" частной военной компании "Вагнера", которых сейчас около 40 тысяч.

Первая волна мобилизованных в россии — это 320 тысяч человек. Из них сейчас 150 тысяч находится в Украине. Остальные 170 тысяч проходят боевое слаживание и обучение на территории рф и оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал Дмитрий Снегирев.

"Это примерно 200 батальонно-тактических групп. На начало широкомасштабного вторжения российских оккупантов на границах с Украиной, по разным оценкам, было сосредоточено примерно 120 батальонно-тактических групп. То есть можем говорить, что количество вдвое больше. Можем предположить, что и за счет мобилизованных, и за счет спецконтингента ЧВК "Вагнер", который насчитывает примерно 40 тысяч, российские оккупанты попытаются решить тактические задачи по захвату в первую очередь территории Донецкой области", — отметил эксперт.

По его мнению, россиянам не удастся достичь успехов в своих наступательных действиях.

"Даже события в Соледаре свидетельствуют, что продвижение российских оккупантов остановлено. И в Бахмуте аналогичное яркое свидетельство — оккупанты в течение 6 месяцев не могут продвинуться дальше улицы Патриса Лумумбы", — подытожил Снегирев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отставной генерал СБУ Виктор Ягун рассказал, по каким четырем направлениям оккупанты могут готовить наступление.