Уничтожили колонну техники: в сети показали эпичные кадры работы дальнобойных ракет GLSDB (видео)

На кадрах видно, как ракета GLSDB попадает точно в цель, уничтожая технику врага

В новый пакет военной помощи Украине от США могут войти дальнобойные ракеты GLSDB. Дальность их полета до 160 км, а это значит, что ВСУ смогут держать под прицелом цели в глубине Донецкой и Луганской областей, а также крымский перешеек.

В сети появилось видео работы ракет-бомб GLSDB. Точность их поражения до 1 метра.

На кадрах видно, как ракеты запускают по цели. В полете ракетный двигатель отделяется от управляемой высокоточной авиабомбы и раскрываются крылья ракеты, которые увеличивают ее дальность полета. Ракеты GLSDB, которые США готовятся передать Украине, способна поражать цели на расстоянии 150-160 км, а точность их удара до 1 метра. Для наведения цели оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.

На кадрах видно, как две ракеты попадают в мост, по которому едет колонна техники — одна перед первой машиной, вторая после последней. Тем самым колонне отрезан путь двигаться дальше по мосту. После этого ракеты попадают в каждую машину, уничтожая вражескую технику. Автомобили взрываются и загораются, лишая противника ресурсов в войне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что две европейские страны заявили о важной военной помощи. Украина получит САУ Archer от Швеции и противотанковые гранатометы Carl Gustav от Эстонии.