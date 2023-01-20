Война — день 331: союзники готовят оружие для Украины, а оккупанты мечтают о наступлении

Оперативно о главном 20 января

Продолжается 331 день полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины. Обстановка на востоке страны все еще "горячая", продолжаются жестокие бои, но у захватчиков нет полного контроля над главными фигурантами информационных сводок Бахмутом и Соледаром. Накаляется тема подготовки оккупантами наступления, главный вопрос — какое направление попытается прорвать враг. Вооруженные Силы Украины дают отпор оккупантом и готовы продолжать это делать. Тем более, что наши союзники радуют новостями. Великобритания дает Украине мощные ракеты, а в Германии уже говорят о десятках танков. Большой пакет помощи тяжелого вооружения передаст Эстония, наращивают поддержку Польша, Дания и другие страны ЕС, а также США.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 США поставляют Украине боеприпасы со складов в Израиле и Корее – Пентагон.

00:00 Предоставление Украине танков M1 Abrams пока что не имеет смысла – представитель Пентагона.

О происходившем 17 января читайте в материале: Война — день 328: оккупанты готовят новое наступление на востоке и обстреливают мирные города.

Информация за 18 января доступна в сводке: Война — день 329: оккупанты готовят новый ракетный удар и наступают на Донбассе.

С данными за 19 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 330: оккупанты готовят новое наступление, а Запад наращивает поддержку Украины.