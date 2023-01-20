Нужно помнить о Змеином и Чернобаевке: военный эксперт оценил вероятность наступления рф на Луганщине

Полковник ВСУ призывает не сбрасывать со счетов "безумие" врага

Несмотря на то, что украинские военные успешно отражает все попытки врага продвинуться в Луганской области, полностью исключить повторение таких поползновений с их стороны в будущем нельзя.

Такое мнение в комментарии ТСН высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

"Пока мне трудно понять, как им может удасться сделать какие-то прорывные серьезные операции. Скажем, на глубину до 15 км, а это глубина механизированной бригады возле Бахмута, который они якобы "взяли", и Соледара, который там уже полностью "под их контролем". С 1 августа на этих двух направлениях они не продвинулись всего-навсего на каких-то 15 км. За счет чего, какой качественной техники они совершат эти прорывные операции? Я себе пока это трудно представляю, но вместе с тем я не исключаю их безумия", – отметил Черник.

Вполне вероятно, что попытки прорвать оборону украинских защитников на каком-то из направлений на Луганщине все же будут.

"Чернобаевка и остров Змеиный учат нас, что они могут прибегать к таким тактическим ситуациям и решениям, которые с точки здравого смысла интерпретировать невозможно. Будут ли они пробовать? Однозначно да. Но в какой точке и каким способом – пока неизвестно", – подчеркнул эксперт.

Как известно, в конце декабря 2022 года аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские силы начали подготовку к "решительным действиям" в Луганской области. Экспертам пока непонятно, это будут оборонительные или наступательные операции, но они отметили, что это может быть "решающее наступление". Уже в январе 2023 года операторы Сил специальных операций вместе с другими подразделениями Сил обороны остановили попытку наступления россиян вблизи города Кременная Луганской области. Атаку удалось отбить несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение.

Напомним, что еще один военный эксперт, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что последние действия россиян свидетельствуют о подготовке врага к новой экскалации, в частности, вероятному наступлению на Донбассе. На это намекают и новые назначения в руководстве российской армии, и опрокидывание дополнительных сил по разным направлениям, и усиление мер по скрытой мобилизации.