Не только танки: в ВСУ рассказали о "прививке" от варварских обстрелов россией мирных городов

Самое лучшее средство борьбы с ракетами врага – уничтожать их у границы

На встрече в формате Рамштайн, которая начинается сегодня, 20 января, Украина надеется получить помимо бронетехники также мощный пакет противовоздушной помощи.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"В частности говорится о системах NASAMS, IRIS-T и Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400 лучшая "прививка" — уничтожение самих установок", — отметил спикер.

Игнат подчеркнул, что доставать российские ЗРК в 200 километрах от границы Украины — реальная задача.

"Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немного проредить средства ПВО противника", — добавил спикер Воздушных сил.

По его словам, поражать зенитные установки в 200 километрах от нашей границы – задача вполне реальная.

Напомним, что в середине января оккупанты впервые ударили по Киеву ракетами к комплексу С-400. Как отмечает военный эксперт Сергей Згурец, это делается для выполнения чисто террористических задач, ведь для попадания по земле эти ракеты достаточно условно точны.

В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО подчеркнули, что для Украины пока единственным вариантом защиты от российских ракет С-300 и С-400 остается уничтожение самих пусковых установок непосредственно на позициях.

Напомним, что неколько часов назад США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине, в котором есть и новые средства ПВО.