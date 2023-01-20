ВСУ уничтожили новый российский БПЛА "Мерлин-ВР": что известно об очередном "аналоговнете"

За всю войну россияне всего дважды воспользовались таким беспилотником, что может свидетельствовать об отсутствии массового производства.

Украинским военным в январе 2023 года удалось вторично за время полномасштабного вторжения рф уничтожить редкоиспользуемый оккупантами беспилотник "Мерлин-ВР". По данным вражеской армии, это "уникальная разработка отечественного производства", которая широкой публике была презентована только в сентябре 2021 года. Несмотря на все разрекламированные плюсы, техника не получила широкого применения, ведь ВСУ очень редко фиксируют ее использование.

Детальнее о том, что может и из чего создан такой БПЛА, рассказывает издание Defence Express. Напомним, что первого "Мерлина" сбили еще летом на Херсонском направлении. Тогда охота на вражескую "птичку" помогла отечественным специалистам выяснить, какие именно характеристики имеет это оружие.

Изначально россияне заявляли, что дрон такого типа является "технологическим прорывом", ведь якобы гибридная силовая установка. Анонсировалось, что "Мерлин-ВР" рассчитан на поднятие грузов до 6,5 кг. При этом техника должна была выдерживать время полета до 10 часов и передвигаться по воздуху почти бесшумно. Заявленная максимальная высота – 5 километров. Изготавливать такое "чудо" российского войскпрома имел научно-исследовательский институт "Современных телекоммуникационных технологий", расположенный в Смоленске.

Использовать его должны для разведки. Есть техника сразу два режима — автоматический и полуавтомат.

Вот так "Мерлин-ВР" выглядел после сбития

Чем же БПЛА есть на самом деле?

Украинские специалисты подчеркивают: никакой "гибридной установки" у этого беспилотника нет. К обычному двигателю внутреннего сгорания просто подсоединили пластиковую канистру вместо качественного топливного бака. При этом гордо именуемая на русском технология имеет утварь, которая почти все состоит из западных комплектующих. Скорее всего, получены они уже в обход санкций.

"Нутрощие" беспилотника

Так, среди "внутренностей" "Мерлина-ВР" были найдены тепловизионные матрицы, имеющие высокое разрешение. Их производителем является Франция. Также не обошлось без израильских линз и китайских стартер-генераторов.

Так выглядит утварь беспилотника

Отметим, что дрон, который после сбыта системой ПВО исследовали украинские специалисты, имел специальную военную приемку Минобороны России. Это означает, что "Мерлин-ВР" мог быть запущен в серийное производство. Однако в этом заставляет сомневаться частота использования БПЛА – очевидно, комплектующих для него все же не хватает.

Следует отметить, что беспилотники являются одним из важнейших элементов в российско-украинской войне. Они используются обеими армиями, а украинские защитники не раз признавали, что наличие дронов может спасти жизнь.

"Телеграф" отдельно рассказывал, что известно о производимых на Кипре мощных БПЛА H10 Poseidon Mk II.