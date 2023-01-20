Наступит ли перелом в войне в пользу Украины: дипломат назвал три варианта

Александр Хара прокомментировал "Телеграфу" положительные сдвиги на дипломатическом фронте

Изменения в международной поддержке Украины вместе с увеличением военной помощи от Запада и успехи ВСУ на фронтах могут приблизить завершение войны против россии и деоккупацию всех украинских территорий, включая Крым. Такое мнение "Телеграфу" высказал эксперт по вопросам внешней политики и безопасности, дипломат Александр Хара.

Напомним, ранее в США начались дискуссии о помощи Украине в деоккупации Крыма. В Германии неофициально начали признавать, что ФРГ якобы косвенно присоединилась к войне против рф на стороне Украины. А накануне Иран неожиданно заявил, что не признает захват россией украинского Крыма, как и других регионов Украины.

"Если мы схематически смотрим на войну как таковую между двумя сторонами, есть несколько вариантов, как она может прекратиться. Во-первых, когда одна из сторон соглашается с поражением. Это не вариант для Украины и россии, поскольку мы освобождаем наши территории, и у нас есть потенциал. А россия не хочет признать поражение и питает какие-то иллюзии, что может еще вернуть деоккупированные территории. Второй вариант: это может быть пауза, т.е. фактический перенос войны на какое-то последующее время. Такой вариант возможен для нас в будущем, но не в ближайшие недели или месяцы. Третий вариант: при котором одна из сторон просто не способна продолжать войну. Слава Богу, нас поддерживают! Надеюсь, сегодня будут хорошие новости по тому оружию, которое нам предоставляют", — говорит он.

По оценкам международника, что касается ситуации в россии, то Украина и международное сообщество точно не знают о состоянии российской экономики и сколько еще она сможет выдерживать войну, а "есть только общее впечатление, поскольку большое количество данных зашифровано (закрыто), и мы не знаем об устойчивости российского общества".

"Безусловно, тогда выходит единственный путь прекращения войны — победа Украины, собственно, в одной или нескольких битвах. Соответственно, в таком случае вероятно будет коллапс всех сил вторжения, и поэтому москве придется признать, что она проиграла эту войну. Собственно, на это и направлена международная помощь, санкции, политическая и дипломатическая поддержка наших западных партнеров", — отмечает Хара.

Комментируя разговоры в Соединенных Штатах о помощи Украине в возвращении Крыма, эксперт сообщил следующее: "Особого изменения позиции США я не вижу, так как они с самого начала не признавали незаконную аннексию Крыма. Очень хорошо, что они публично сказали, что и силой, и оружием Украина может освободить Крымский полуостров. Перед тем они говорили более пространственно по поводу территориальной целостности Украины".

"Хочу напомнить, — продолжает он, — что только 10 "друзей" российской федерации в марте 2014 года во время голосования на Генеральной ассамблее ООН поддержали рф. Остальной мир не поддержал, включая даже ближайших сателлитов россии (я бы не сказал, что союзников). Например, та же Сербия, которая не может признать Крым или любую другую территорию российскими, ведь есть Косово. Поэтому сербы надеются, что, используя дипломатию или даже силу, смогут вернуть себе эту территорию".

По его словам, тоже самое происходит и с позицией Китая. КНР показывает себя как страну, которая якобы заинтересована в восстановлении международного права (в украинском вопросе — Авт.), но с другой стороны, китайцы не очень об этом заявляют публично. Они не признали Крым российским, "но не очень сильно поддерживают то, что делает Украина, потому что не хотят, чтобы россия проиграла".

"Поэтому сейчас карты разложены так: самое главное, что будет происходить — события на поле боя с новым оружием, прежде всего с бронированной техникой. Надеюсь, что будут у нас и танки (как раз сегодня этот вопрос могут решить). Тогда, в принципе, общее отношение к нам всего мира и наша способность освобождать территории приблизят победу и, соответственно, мир для Украины", — подытожил Александр Хара.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом собрать еще одно заседание в формате "Рамштайна". Во время следующей встречи гарант намерен обсудить передачу Киеву дальнобойных ракет и самолетов-истребителей F-16.

Как сообщалось, важнейшее событие в войне с начала 2023 года – изменение позиций Запада по поставкам тяжелого вооружения в Украину. Важность решений некоторых западных стран состоит даже не в изменении баланса сил на поле боя, а в изменении политических оценок хода войны в ближайшие месяцы.