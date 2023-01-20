"Годен": что делать, если призывник не согласен с заключением медкомиссии

Существует возможность проверить заключение военно-врачебной комиссии"

В Украине продолжено действие военного положения и всеобщей мобилизации, поэтому многие граждане получают повестки и проходят военно-врачебную комиссию (ВВК) для оценки пригодности их для военной службы. Но иногда случаются ситуации, когда призывник не согласен с заключениями ВВК.

Что такое ВВК

Военно-врачебная комиссия (ВВК) – это специальный наделенный управленческими полномочиями коллективный орган, проводящий экспертизу на предмет пригодности гражданина к военной службе. Результаты данной экспертизы позволяют установить, пригодно ли лицо, непригодно или ограничено пригодно для несения военной службы в мирное или военное время.

Порядок проведения военно-врачебной экспертизы определен приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008 № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", и должен соответствовать ей (для других вооруженных формирований есть другие документы, но алгоритм тот же).

Адвокат, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Семен Яценко в комментарии изданию "ZN" рассказал, что делать, если заключение ВВК не соответствует состоянию здоровья и можно ли его обжаловать.

"Учитывая различные обстоятельства, могут быть допущены ошибки военно-врачебной комиссией. Это может быть обусловлено не только умышленными нарушениями, но и неточностью медицинских данных, большим наплывом лиц, проходящих эту экспертизу. Именно поэтому существует возможность проверить заключение военно-врачебной комиссии" , — говорит Яценко.

По словам эксперта, постановление ВВК регионов может быть обжаловано в Центральной ВВК или в порядке административного судопроизводства. Следует учитывать, что суд не имеет медицинских знаний для оценки степени пригодности лица к военной службе, поэтому решение ВВК следует обжаловать именно в Центральную ВВК. Суд может проверить только соблюдение процедуры проведения военно-врачебной экспертизы.

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Добавим, начальник Дарницкого терцентра комплектования в Киеве полковник Руслан Тригуб объяснял, почему мобилизованным часто присваивают специальность "стрелок". По его словам, каждый солдат должен владеть навыками стрельбы из автомата, а уже во время службы может переучиться. И если человек 20 лет работал механиком на СТО — он может пойти механиком в рембат, ведь в ВСУ очень много автомобилей и они ломаются чаще в полевых условиях. А если человек на гражданке работал в ресторане — его отправят поваром в воинскую часть. Но если боец хочет быть танкистом или артиллеристом и подходит для этой специальности по состоянию здоровья, он может служить в соответствующем подразделении.