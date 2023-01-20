"Спи спокойно, мой ангелочек": сын погибшей в Днепре написал маме трогательное письмо

Мальчик написал для своей погибшей мамы столь взрослый и трогательный текст

Сын Ирины Саламатенко Игорь, которая погибла при попадании российской ракеты в дом в Днепре, написал трогательное письмо для мамы. Женщина проходила мимо дома на Набережной Победы в момент, когда раздался взрыв. Днепрянка погибла от многочисленных осколочных ранений.

Письмо Игоря для мамы и всех тех, кто смог прийти на прощание с ней опубликовал его отец — муж погибшей на её странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что не исправил ни одного слова, написанного мальчиком.

В письме Игорь рассказывает, что его мать была стоматологом и волонтером которая помогала нашим воинам бороться за нас и за нашу свободу.

"…Невозможно передать словами, насколько это огромная трагедия для нашей семьи, для нашего района, для нашего города, для меня….. Моя мама была самой прекрасной, красивой, умной и доброй девушкой которую я когда либо знал", — пишет сын Ирины.

Мальчик отмечает, что не смотря на то, что мамы больше нет рядом он и дальше ощущает её любовь, теплоту и заботу.

"…Я знаю что она гордится мной, гордится папой, гордится всеми нами, и я буду делать все, чтобы наблюдая со стороны, Ирочка продолжала мной гордится, она была моей жизнью, и осталась моей жизнью, нашей жизнью, она рядом с нами, и внутри нас, и мы никогда не забудем маму, мы будем любить ее до конца времён, пока не воссоединимся снова на мягких и пушистых облоках. Я люблю тебя, спи спокойно, мой ангелочек…", — говорится в письме.

Письмо Игоря Маме

Напомним, ранее мы писали о трагической истории переселенцев, которые погибли в Днепре.

Также мы сообщали о том, что в пораженном ракетой доме в Днепре жертвами стали целые семьи.