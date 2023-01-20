"Прекратите кукольное представление”: экс-посол Мельник жестко обратился к Германии из-за танков

Германия должна перестать блокировать передачу танков Украине и, более того, отправить все свое доступное оружие для борьбы с россией

Экс-посол Украины в Германии и заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник высказался по поводу того, что на "Рамштайне" не одобрили танки для Украины. Он уверен, что Германия препятствует поставкам.

Об этом замминистра иностранных дел рассказал немецкому изданию Süddeutsche Zeitung в кулуарах встречи "Рамштайн". Мельник требует от Германии прекратить "танковое кукольное представление".

Андрей Мельник потребовал от нового главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, чтобы правительство страны прекратило сопротивляться поставкам танков "Леопард 2" в Украину. Передача вооружения должна начаться немедленно.

"Мы призываем нового министра обороны Бориса Писториуса прекратить сегодня это танковое кукольное представление в Рамштайне и немедленно начать поставки немецких "Леопардов", — сказал Андрей Мельник.

Он подчеркнул, что у Германии больше не выйдет прятаться за спиной США. Также экс-посол Украины в Германии отметил, что у правительства ФРГ есть шанс продемонстрировать лидерство на мировой арене. Для этого нужно снабдить Украину всем необходимым и доступным в стране оружием.

"Германия больше не может прятаться за спиной американцев. Еще не поздно продемонстрировать истинное лидерство, чтобы безоговорочно усилить Украину всем доступным оружием Бундесвера и немецкой военной промышленности", — подчеркнул Мельник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский упрекнул Олафа Шольца в том, что Германия откладывает передачу танков "Леопард 2" Украине. Президент заверил, что Украине нужно обороняться и спасать жизни граждан, а не наступать на россию.