Батарея РСЗО уничтожила 1000 оккупантов: почему артиллерия ВСУ превосходит врага

Полковник назвал главную военную тайну украинских артиллеристов

Артиллерия ВСУ наносит российским оккупантам до 80% потерь в живой силе и технике, а на счету отдельных расчетов — сотни уничтоженных врагов и десятки единиц техники. Именно высокое качество подготовки личного состава, умеющего одинаково хорошо драться и учиться новому, сделали Ракетные войска и артиллерию ВСУ "богом" украино-российской войны.

Об этом пишет полковник РВиА Сергей Баранов в блоге для Censor.net.

Негласное название широкомасштабного российско-украинского вооруженного конфликта – "Война артиллерии". По статистике, около 80% потерь на поле боя (живой силы и военной техники) враг понес вследствие работы украинских артиллеристов, утверждает эксперт.

Так, батарея РСЗО Героя Украины Василия Боечко накрыла 28 колонн и около 40 скоплений живой силы и техники врага, уничтожила более 1000 оккупантов, не дав им дойти до Киева, а бойцы расчета Героя Украины Юрия Солигана освобождали Харьковщину. На их "Гвоздике" – десятки "зарубок" уничтоженной вражеской техники.

Но за этими блестящими результатами — труд наших пушкарей, которые в кратчайшие сроки смогли овладеть куда более сложным в обучении, но намного более эффективным артиллерийским вооружением стандартов НАТО.

"Следует понимать, что пушки западного образца, являющиеся высокотехнологичным оружием, гораздо сложнее по сути, чем оружие советского образца. Как я уже отмечал, они более точны, имеют большую дальность. И именно поэтому они нуждаются в лучшей и более тщательной подготовке личного состава", — утверждает полковник РВиА.

Но, как признается офицер, из-за напряженной ситуации на фронте, просто нет возможности выделять много времени на подготовку наших военных, и если обычно на учебу отводятся до 6 месяцев, бойцы ВСУ осваивают новую технику за несколько недель.

Учеба в прямом смысле идет в режиме 24/7: изучаются характеристики, устройство, виды технического обслуживания. И, несмотря на то, что все это делается в очень сжатые сроки, наши бойцы демонстрируют очень эффективное использование артиллерии при ведении боевых действий.

"Меня неоднократно спрашивали, как можно достичь столь высоких темпов эффективного овладения таким технологически сложным оружием. Безусловно, здесь следует отдать должное инструкторам наших ребят – они, действительно, делают чудеса. Но, по моему глубокому убеждению, само желание поскорее одолеть врага и победить – вот главная формула успеха украинских военных в обучении натовскому вооружению", — выдает главную "военную тайну" артиллерии ВСУ Сергей Баранов.

Умение быстро учиться особенно важно для наших артиллеристов, ведь оружия натовского образца у ВСУ больше, чем у некоторых членов альянса.