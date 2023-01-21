Жил в Канаде, но вернулся защищать Украину: под Киевом простились с погибшим в боях за Бахмут сыном экс-нардепа

Мужчина вернулся в Украину, чтобы стать военным медиком

В пятницу, 20 января, в селе Чабаны под Киевом состоялись похороны боевого медика Интернационального легиона, гражданина Канады Григория Цехмистренко, который накануне погиб в боях за Бахмут.

Как сообщает Новинарня, хоть 28-летний мужчина родился в Украине, но проживал в Канаде, куда эмигрировал вместе с родителями. Несмотря на это обрывать связь с родиной он не стал и активно участвовал в ее общественной жизни. Например, он участвовал в Революции достоинства, а перед началом полномасштабного вторжения вернулся, чтобы стать медиком-добровольцем.

Отец украинского героя Виталий Цехмистренко, нардеп 3 и 4 созывов Верховной Рады и некогда известный в Украине бизнесмен, рассказал, что его сын любил путешествовать, познавать новые культуры и после войны мечтал построить дом на воде.

Григорий в последний раз увиделся с родителями на рождественские праздники, когда те приехали в Украину, после этого он отправился обратно на фронт в Бахмут, где и погиб в ночь на 15 января. Сестра украинского защитника сообщила, что его убили "вагнеровцы".

Напомним, как Украина простилась с храбрым героем Вадимом Сычевым, который с первых дней полномасштабного вторжения храбро встал на защиту своей Родины.