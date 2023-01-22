Укр

Война — день 333: оккупанты несут огромные потери, но продолжают давить на востоке

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бои за Украину идут 333 дня
Бои за Украину идут 333 дня

Оперативно о главном 22 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 333 дня. Противник пытается наступать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, но украинские защитники стойко противостоят агрессии. В сети уже появились слухи о том, что россияне близки к окружению Бахмута, но аналитики сообщили, что это не соответствует действительности. Высокие темпы войны ведут к тому, что у россиян образовывается огромное количество раненых, из-за чего на оккупированных территориях в качестве госпиталей используют даже садики. Вместе с тем есть надежда, что вскоре ситуация для ВСУ улучшится, чему поспособствуют возможные поставки западной авиации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Замглавы ОПУ Андрей Сибига заявил, что следующий "Рамштайн" состоится в средине февраля и будет посвящен теме авиации

С данными за 19 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 330: оккупанты готовят новое наступление, а Запад наращивает поддержку Украины.

О происходившем 20 января читайте в материале: Война — день 331: "Рамштайн" не радует, а оккупанты мечтают о наступлении

Информация за 21 января доступна в сводке: Война — день 332: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ кошмарят россиян на юге

Теги:
#Украина #Россия #Война