Война — день 333: оккупанты несут огромные потери, но продолжают давить на востоке

Оперативно о главном 22 января

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 333 дня. Противник пытается наступать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, но украинские защитники стойко противостоят агрессии. В сети уже появились слухи о том, что россияне близки к окружению Бахмута, но аналитики сообщили, что это не соответствует действительности. Высокие темпы войны ведут к тому, что у россиян образовывается огромное количество раненых, из-за чего на оккупированных территориях в качестве госпиталей используют даже садики. Вместе с тем есть надежда, что вскоре ситуация для ВСУ улучшится, чему поспособствуют возможные поставки западной авиации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Замглавы ОПУ Андрей Сибига заявил, что следующий "Рамштайн" состоится в средине февраля и будет посвящен теме авиации

С данными за 19 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 330: оккупанты готовят новое наступление, а Запад наращивает поддержку Украины.

О происходившем 20 января читайте в материале: Война — день 331: "Рамштайн" не радует, а оккупанты мечтают о наступлении

Информация за 21 января доступна в сводке: Война — день 332: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ кошмарят россиян на юге