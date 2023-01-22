Опасная ситуация: генерал пояснил причину активизации оккупантов на Запорожском направлении

Враг пытается показать "концентрацию" сил для наступления

Активизируя действия на Запорожском направлении, русский враг пытается показать, что собирается начать там наступление, на самом же деле там для него сложилась очень опасная ситуация.

Об этом в эфире "24 канала" заявил генерал-лейтенант ВСУ в отставке и военный эксперт Игорь Романенко.

Сначала оккупанты, по его словам, отправили 3 танка с 30 военными, а затем – 5 боевых машин пехоты с соответствующим количеством людей. Обе попытки, по его словам, завершились провалом с уничтожением их военной техники и живой силы.

Такие действия русских, по мнению Романенко, показывают, что вражеские силы пытаются не только концентрировать силы для наступления, как они это делают в беларуси, но и имитируют подобные действия.

"Возможно, это такой случай, что россияне пытаются показывать (подготовку к наступлению – ред.) на Запорожье, потому что там для них очень опасно. Если пробить их оборону и выйти на Мелитополь и Бердянск", – отметил генерал-лейтенант.

Напомним, что ранее народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что сейчас Запорожское направление является ключевым для Вооруженных сил Украины. Враг также понимает это и накапливает на этом направлении свои войска.

К тому же и городской голова временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что местные коллаборанты пытаются создать в городе свою "частную военную компанию" (ЧВК). В нее вербуют не только местных жителей и россиян, но также граждан Сербии. Другими словами, враг сейчас очень боится, что его оборона может посыпаться на этом направлении.

Ранее сообщалось о том, что россия побила рекорд обстрелов Запорожской области.