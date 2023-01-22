Нужно разрушить "сухопутный мост" в Крым: генерал Ходжес назвал первоочередную задачу для ВСУ

Удар должен быть нанесен в Мелитополе или Мариуполе, пли где-то между этими городами

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, уверенный в скорой победе ВСУ над врагом, считает, что для освобождения временно оккупированного Мелитополя Запорожской области первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

Об этом американский военнослужащий сказал в интервью NV.

По мнению генерала, дорога через Мариуполь и Мелитополь в Крым является своеобразным сухопутным мостом, который соединяет оккупированный полуостров с материком.

"Поэтому украинские силы должны иметь возможность разрушать их, нанести удар по логистике, транспорту, железным дорогам, штабам вдоль этого сухопутного моста или в Мелитополе, или в Мариуполе, или где-то посередине между ними", – добавил Ходжес.

По его словам, вероятно, спецподразделения, партизаны или кто-то еще сможет нарушить эти цепи настолько, что Крым станет изолированным. Он считает, что именно это должно быть приоритетом для украинских войск.

Напомним, что ранее в Мелитополе российские оккупанты демонтировали памятник Тарасу Шевченко. А поскольку они боятся народного сопротивления, то все сделали ночью. Городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне хотят силой навязать украинцам "русский мир".

Кроме того, под Мелитополем на временно оккупированной части Запорожской области вечером в четверг, 19 января, раздались мощные взрывы. "Прилет", вероятно, был у здания сауны, которой пользовались офицеры российской армии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российский теракт в Днепре, по мнению блогера Дениса Казанского, позволяет осознать масштабы зверств российской армии в Мариуполе, где ежедневно было по несколько таких обрушенных многоэтажек с людьми. И, по данным оккупантов, полностью уничтожены 620 многоквартирных домов. Другими словам, Мариуполь, считает Казанский – это "Днепр умноженный на 600".