Григорий Козловский и его ФК "Рух" передали военным ВСУ термобелье

Григорий Козловский и ФК "Рух" закупили термобелье для Защитников Украины.

Термобелье для украинских военных – для воинов в 5-й отдельный штурмовой полк ВСУ, 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила, 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны ВСУ и в Бахмут.

Термобелье для военных

Его удалось закупить и доставить благодаря донатам, собранным во время благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ", состоявшемся в прошлом году 18 ноября. Соорганизатором этой игры стали, в частности, Григорий Козловский, почетный президент ФК "Рух" (Львов), и сам футбольный клуб.

Термобелье для военных

Матч "Верим в ВСУ" объединил на футбольном поле Академии "Руха" известных блоггеров, актеров, певцов и футболистов. Тогда главной целью мероприятия стал сбор средств на закупку термобелья для украинских защитников и защитниц в рамках проекта "Спорт согревает".

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали военным партию термобелья

Команда "All Stars" победила сборную артистов Украины со счетом 10:6. Матч на заснеженном поле оказался эмоциональным, веселым и интересным, он доставил удовольствие его участникам. Но самое главное – это помощь нашим военным.

Военные получили партию термобелья от Григория Козловского и ФК "Рух"

Поэтому многие желающие откликнулись на призыв "Руха" принять участие в благотворительном мультитурнире, который состоится в субботу, 28-го января, в спортзале Emily Sport Arena на территории комплекса Emily Resort и Академии ФК "Рух". Знаменитости шоу-бизнеса, киберспорта, юмористы, блоггеры и другие публичные лица будут соревноваться в трех видах спорта – футзале, баскетболе и флорболе.