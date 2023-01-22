В обнародованных контрактах МО журналист слил данные воинских частей: фактом утечки займутся в Раде

На заседании профильного комитета Рады в понедельник присутствует министр обороны Алексей Резников

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании в понедельник, 23 января, отдельно рассмотрит факт утечки контрактов Минобороны с поставщиками услуг питания для военных, не подлежащих разглашению. Депутаты обеспокоены тем, что такой "слив" информации через медиа может быть использован Россией, ведь были раскрыты данные об украинских воинских частях.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай, передают "Українські Новини".

"Данные по военным частям (обнародованы в слитых контрактах) — действительно эта информация не должна быть публичной. Поэтому будем в этом вопросе тоже разбираться, сто процентов. Вопрос актуальный", — сказал нардеп.

Касай подтвердил, что на заседании комитета в понедельник будет присутствовать министр обороны Украины Алексей Резников.

"Минобороны будут обращаться в правоохранительные органы, в частности, и в СБУ, по вопросу, что они видят в этом вопросе (публикация в СМИ оригиналов закрытых контрактов МО и обвинения в адрес Минобороны в закупках услуг питания якобы по завышенным ценам) предательство, и, наверное, думаю, что да, что это может быть использовано нашим врагом, чтобы нас медийно убивать", — отметил народный депутат.

По его информации, к заседанию профильного парламентского комитета депутаты также планируют привлечь представителей Службы безопасности Украины. "Может не на этом комитете, а на следующем, но надо привлечь. Привлечем и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которое в этом процессе тоже должно разобраться", — добавил Касай.

Напомним, в СМИ были обнародованы контракты Минобороны с компаниями-поставщиками продуктов питания для военнослужащих ВСУ с обвинениями в якобы завышении цен на питание.

После этого министр обороны Алексей Резников лично обратился к главе парламентского оборонного комитета с просьбой безотлагательно провести заседание комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период.