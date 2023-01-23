"К ковиду тоже никто не был готов": Зеленский о важности передачи танков Украине

Украинцам не нужно еще 80 лет, чтобы понять, что такое танк – "мы не такие тупые"

Некоторые союзники Украины часто пытаются скрыть свое нежелание поставлять нашей стране тяжелую военную технику за различного рода риторикой, в том числе и рассуждениями о том, что, дескать, ВСУ не готовы обслуживать танки Leopard.

Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил президент Владимир Зеленский.

"Конечно, инфраструктурно мы можем быть сейчас не готовы, потому что у нас нет на вооружении "Леопардов". Так и есть. Но к ковиду тоже никто не был готов. Это не значило, что не надо искать решение проблемы… Не надо говорить, что что-то не готово, кто-то не готов, что украинцам нужно еще 80 лет, чтобы понять, что такое танк. Мы не такие тупые", — подчеркнул президент.

Также украинский лидер обратил внимание на тот факт, что передача разными странами нескольких десятков танков Украине "не решит проблему", потому что у России около тысячи танков. В то же время данный факт будет мотивировать украинских военных.

"Вы должны четко понимать: когда против нас российская армия, у которой тысяча танков… Там просто некому воевать, они боятся, они не мотивированы, и это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10-20-50 танков не решает проблему. Они делают только одно очень важное дело – мотивируют наших воинов бороться за их же ценности. Потому что показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков – возьми все, у меня есть 100 танков – возьми все, у меня есть один танк – я тебе его отдаю", — уверен глава Украинского государства.

Также Владимир Зеленский раскритиковал условие Германии передать Украине танки только в том случае, если их передадут Соединенные Штаты.

"Ты можешь дать "Leopard"? Ну дай. Мы же не наступаем. Эти "Леопарды", если кто-то волнуется, не поедут по территории рф. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди… У тебя есть эти "Леопарды" или у вас соревнования в риторике? Если есть "Леопарды" — дай. Если Bradley дали американцы 20 в пакете, немцы дали Marder – 20. И я был очень благодарен. Но после заявления о танках, мол, "сколько ты дашь, столько я дам", у меня возникает вопрос: значит, вы могли дать Marder больше, и просто дали 20, потому что американцы дали 20 Bradley?" – сокрушается президент Украины.

Напомним, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил подготовиться своему министерству к "дню, который, возможно, наступит".

В то же время, как писал "Телеграф", в НАТО считают, что тема передачи Украине танков Leopard 2 еще не закрыта. Йенс Столтенберг ожидает дальнейшего развития событий, а в Минобороны Америки считают, что времени решить вопрос есть максимум до весны.