Россия может взять Днепр в "клещи": военный обозреватель оценил шансы врага

Враг может нанести два сходящихся удара.

После всех территориальных потерь понесенных в последние месяцы, российские оккупанты попытаются вернуть себе стратегическую инициативу на фронте, поэтому могут перейти в наступление на центр Украины, а точнее регионы, расположенные над рекой Днепр.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец заявил РБК-Украина

По его словам, на сегодняшнем этапе вернуть себе инициативу враг может исключительно проведением некой стратегической наступательной операции. Но это не означает такого же наступления, как это было в феврале 2022 года одновременно с нескольких операционных направлений.

"Я считаю, что противник будет пытаться провести в восточной операционной зоне, на левобережье Украины какую-то одну крупную, стратегическую операцию. Ее целью будет окружение и разгром нашей группировки войск на востоке или его части", — говорит военный обозреватель.

По его мнению, Харьков не должен фигурировать в данной операции. При этом враг может нанести два сходящихся удара. Один в сторону Запорожья – Днепра. Другой – навстречу, но через Харьковщину, Полтаву и Кременчуг.

"Для этого им нужно будет сосредоточить и развернуть две группировки. Одна – на юге, вторая – в районе Белгородской и Курской областей. … Там наименьшее расстояние от российской границы до Днепра. Если говорить очень примерно, то местом, где эти две группировки должны сойтись – район Павлограда", – говорит полковник ВСУ.

Он предположил, что оккупанты могут вести активные действия из Беларуси. Но это направление будет иметь ограниченные цели и задачи и, скорее, станет отвлекающим ударом.

Говоря о сценариях развития войны 2023 года, Константин Машовец предположил, что в течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны.

"Возможно, они ограничатся серией оперативно-тактических операций. А может, попытаются организовать одну крупную стратегическую операцию. Так или иначе, главная цель – это возвращение стратегической инициативы, – говорит полковник ВСУ. – Я не могу дать сейчас гарантию – удастся им это или не удастся. Я считаю, что на сегодняшний день такую вероятность можно оценивать как 60 на 40: 60 – не удастся, 40 – удастся либо в полном объеме, либо частично.

Напомним, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о поворотном этапе в войне против России и заявил, что первые месяцы нового года станут знаковыми в этой войне.