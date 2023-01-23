"Могут пытаться через границу": в ГУР прокомментировали нашумевший сценарий новой атаки россии

россия развернула мощную информационную кампанию против Украины

В украинской разведке сделали прогноз по поводу ближайшего развития событий на фронте, а также опровергли последние слухи связанные с войной.

В интервью "Укринформу" заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что в ближайшие два месяца в Донецкой и Луганской областях ожидаются активные боевые действия. При этом, по словам военного, оккупанты в настоящее время выполняют переброску своих войск с территории Беларуси и не исключено, что они захотят предпринять попытку вторжения на территорию Украины чрез границу в направлении Купянска.

"Мы еще видим сейчас переброску 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", — говорит генерал.

Кроме того Скибицкий опроверг слова бывшего советника президента рф Андрея Илларионова. Его заявления, к слову, наделали много шуму в украинском обществе. Некоторых могли изрядно могли напугать его слова о том, что, якобы в россии готовятся к новому масштабному этапу войны "большой войне", которую начали планировать еще с начала осени. К этой войне, согласно его заявлениям, будут привлечены 600 тыс.-700 тыс. личного состава и будет использовано "оружие, которое до этого на поле боя не использовалось". Одними из целей этой операции Илларионов назвал прорыв ко Львову и отсечение Украины от Европы, а также попытка окружения ВСУ на Донбассе путем создание огромных "клещей" с юга и севера.

Все вышесказанное, считают в ГУР, является ничем иным, как информационной войной, а к любым возможным реальным сценариям ВСУ готовы.

"Здесь я очень просто скажу. Если реально оценить, проводится мощная информационная кампания против нашего государства. Будут растягивать наши силы, будут пугать наше население… Вы же смотрите, как многие именно российские аналитики, которые сейчас работают за границей, говорят о 220 тысячах группировок на территории Беларуси, а совсем недавно говорили там развернуто 150 тысяч… На самом деле их нет там", — заявил Скибицкий.

Он добавил, что группировку, которая сейчас есть в Беларуси, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года

"Мы готовы, там проведены проверки готовности подразделений, защищающих северную границу нашего государства, подготовлены соответствующие оборонные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев. И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то поверьте, сбивать вертолеты и самолеты – это гораздо проще", — заявил разведчик.

По поводу "клещей" и "десанта в Одессе" Скибицкий напомнил, что такие планы у россиян есть с самого начала полномасштабной войны, но реализовать их у них так и не получилось.

"Такие планы, касающиеся клещей или полного окружения нашей группировки войск тогда на Донецком и Луганском направлениях были у них с самого начала, это был первый план, разработанный именно Герасимовым при вторжении в феврале 2022 года. И какой из этого результат? Они до сих пор не реализованы", — отметил Скибицкий.

Стоит отметить, что подобное мнение по поводу слов Илларионова высказывал и Алексей Арестович в эксклюзивном интервью "Телеграфу". По его словам — это, и новая статья Медведчука является частью мощной ИПСО.