У Зеленского отреагировали на новые громкие обвинения кремля: "россия хочет оправдать провокацию"

Подоляк напомнил, что россия размещает на захвачеенной ЗАЭС оружие, боеприпасы и военных

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление главы службы внешней разведки россии (СВР) Сергея Нарышкина о размещении на АЭС оружия. По его словам, россия пытается в очередной раз оправдать свои провокации.

Об этом он написал в своем Twitter. Михаил Подоляк напомнил, что россия захватила Запорожскую АЭС и силой принуждает работников сотрудничать с оккупантами.

В понедельник, 23 января, пресс-служба СВР написала о том, что Украина якобы размещает оружие от западных партнеров на атомных электростанциях. Преимущественно, это, якобы, ракеты к РСЗО HIMARS и системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин.

Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не размещала в подобных местах свое вооружение, в отличии от россии. Ведь страна-оккупант применяет такую практику на Запорожской АЭС — размещает не только оружие и боеприпасы, но и десятки военных.

"Никакого оружия на территории АЭС Украина никогда не хранила, как об этом фиктивно заявляет Нарышкин. В свою очередь россия захватила ЗАЭС и держит там военных", — напомнил советник главы ОП.

Также он подчеркнул, что Украина всегда готова предоставить доступ на атомные объекты специалистам. В частности, экспертам от МАГАТЭ. Подобными обвинениями в адрес Украины россия пытается оправдать собственные провокации.

"Украина всегда открыта для проверяющих органов, в частности МАГАТЭ. Смысл лжи от россиян – оправдать свои провокации", — подчеркнул Подоляк.

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