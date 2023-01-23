Уничтожили в Украине "всю группировку НАТО в Европе": пропагандист насмешил ошеломляющей аналитикой

Российский пропагандист удивил аналитикой, в заключении которой заявил, что россия уничтожила "всю современную группировку НАТО в Европе"

Недавно житель Питера назвал неожиданную причины войны в Украине — он заявил, что россия якобы шла брать Польшу, но в Украине на ее армию напали. Представитель СМИ страны-оккупанта сделал не менее шокирующее заявление — россия за 11 месяцев войны победила "всю группировку НАТО" в Украине.

Репортер ВГТРК Александр Сладков заявил об этом в своем Telegram-канале, где более 1 млн подписчиков. Сослался он на аналитику своего безымянного друга, "выпускника академии Генштаба", который воевал "от Афганистана до Арктики".

Далее российский пропагандист приводит данные из сводки минобороны россии. В его трактовке:

372 сбитых самолета ВСУ — это уничтоженная одна воздушная армия;

200 сбитых вертолетов — это уничтоженная одна воздушная армия;

7537 танков и ББМ — это две танковые армии и пять общевойсковых армий ;

и ; 983 РСЗО — одна ударная армия;

401 ЗРК — одна армия ПВО ;

; 3841 орудие — четыре артиллерийских армии ;

; 8066 машин — восемь армий.

По нескромным подсчетам рупора кремля, за почти год войны в Украине россия смогла уничтожить двадцать три армии Украины, что соответствует четыремфронтам или же четырем группам армий Вермахта. Итоговое сравнение просто повергает в шок и недоумение — армия россии уничтожила в Украине всю современную группировку НАТО в Европе хотя бы в своих фантазиях. Более того, пришлось потерять меньше миллиона солдат — лишь 121 тысячу, успокаивает пропагандист.

Сначала могло показаться, что журналист намерено приводит абсурдные сравнения, чтобы высмеять сводку минобороны. Но оказалось, что нет. Александр Сладков на привел этот анализ на полном серьезе, добавив, что результат нынешней так называемой "СВО" превзошел даже Вторую мировую войну.

"Любое государство мира уже было бы повержено, правда без коллективной помощи Запада и их прихвостней. Это, к слову, ответ говорунам и повод для противника и блока НАТО, конкретно который противостоит россии и об эффективности и боевой мощи вс рф (без учета ядерной триады)", — резюмировал пропагандист.

Абсурдный пост с неменее абсурдными подсчетами и заявлениями про "победу россии над НАТО" просмотрели свыше 850 тысяч человек. Из них 15 тысяч поставили "лайк", тем самым выразив свое согласие с автором поста. Негодование, пускай и в форме красного злого смайла, выразили только 58 человек из почти 1 млн читателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии комплексы ПВО размещают на крышах гражданских зданий. Власти страны продолжают заявлять, что война идет по плану и поводов для беспокойства у населения нет.