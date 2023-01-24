Война — день 335: россияне усиливают давление на востоке и проверяют оборону ВСУ на юге

Оперативно о главном 24 января

Полномасштабное российская война против Украины продолжается 335 дней. Противник, как и прежде, фокусирует основные силы на направлении Бахмута, но также пытается наступать на Луганщине и проверяет оборону ВСУ на Запорожье. При этом в разведке не исключают, что оккупанты вновь попытаются предпринять новое вторжение, но не из Беларуси, а в направлении Купянска. Аналитики же высказывают мнения, что наступление может пойти через Полтавскую область в сторону Днепра.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Украина ввела санкции против 22 граждан россии. Речь идет о священниках РПЦ, которые поддерживают войну против Украины

00:00 В Госдепе США говорят, что хорошие новости о поставках танков Украине от Германии могут поступить уже "в ближайшие дни". При этом сам Вашингтон решения о поставках своих Abrams пока не принял.

Информация за 21 января доступна в сводке: Война — день 332: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ кошмарят россиян на юге

С данными за 22 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 333: оккупанты несут огромные потери, но продолжают давить на востоке.

О происходившем 23 января читайте в материале: Война — день 334: россияне готовятся к новому наступлению и распространяют фейки