Военные рф предпочитают меньше рисковать своей шкурой и оправляют свежемобилизованных вперед

Все меньше людей не хотят идти умирать за идеи российского диктатора владимира путина. За последние десять дней в части Луганской области становится меньше личного состава оккупантов.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Также на передний край фронта отправлять предпочитают не кадровых военных, а мобилизированных военнослужащих. Российские "профессионалы" предпочитают остаться в тылу.

Стало известно, что из Луганска оккупационная администрация начала вывозить в россию семьи военнослужащих второго армейского корпуса ВС рф. Эта псевдочасть Южного военного округа россии, размещенная в Луганске, являет собой военных якобы из квазиобразования "ЛНР".

Правозащитник Павел Лиснянский рассказал, что тем временем на оккупированных территориях Донбасса продолжаются попытки заставить мужчин идти в российскую армию. С начала 2023 года отсрочка от армии не действует, а уклонистам грозят 10-ю годами тюрьмы. Такое поведение вызвало резкий отток за границу оккупированной зоны мужчин, россияне взамен хотят завезти своих. Речь может идти о десятках тысяч полицейских с семьями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в войсках оккупантов продолжаются потери и ранения — из-за массовости они отбирают больницы у жителей оккупированных территорий, меняют медперсонал. Забирают под полевые госпитали даже детские сады.