Бой занял полчаса: ВСУ эффектно отличились в воздушной схватке с противником

Предыдущие сутки были результативными по российской летной технике

Украинские военные продолжают эффектно ликвидировать оккупантов. После того как накануне побили катер с российскими диверсантами, врагу досталось и в воздухе. За пол часа удалось уничтожить сразу три российски вертолета Ка-52.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ. Бой начался сразу после полуночи 24 января. На восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск ВС ВСУ уничтожили три современных ударных вертолета уже к 00:30.

За минувшие отчетные сутки всего россия потеряла четыре вертолета. Четвертый был также Ка-52, но его сбили чуть ранее. Всего воздушный флот врага за день не досчитался четырех вертолетов, двух самолетов и трех беспилотников.

Ка-52 "Аллигатор" — разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Производство начато с 2008 года и сделали около 170 таких машин. По состоянию на начало 2022 у россии их было 133.

Вертолет оборудован системами выброса помех, станцией оптико-электронного подавления и ультрафиолетового пеленгатора пуска ракет. Вооружен пушкой калибра 30мм, есть блоки неуправляемых ракет 122 и 80 мм, авиабомбы — общая масса основного вооружения до 2 тыс кг. Дополнительно на него можно установить противотанковый ракетный комплекс, ракеты "земля — воздух" и "воздух — воздух" ближнего боя. Украинские военные уже уничтожили много таких "Аллигаторов".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные продолжают уничтожать передовую российскую военную технику. Среди последних сбитых трофеев — беспилотник "Мерлин".