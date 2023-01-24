"Противник уже истощен": генерал объяснил, когда Украине лучше всего контратаковать

Россияне всегда впадают в панику, когда их расположение в тылу начинают уничтожать

Конец зимы или начало весны могут стать наиболее подходящим временем для начала большого контрнаступления ВСУ, которое способны подкрепить серьезным западным оружием наши партнеры. Как утверждает генерал, бывший глава Внешней разведки Николай Маломуж, уже в ближайшие недели в Украину поступит очередной масштабный пакет военной помощи, включающий в себя танки и другую бронетехнику. Это очень важно для улучшения украинских позиций на фронте.

Об этом военный эксперт рассказал в интервью "Телеграфу". По словам Маломужа, предварительно также наши власти имеют договоренности о вероятном получении ракетного оружия и дальнобойной артиллерии. Если в ВСУ действительно будет возможность покрывать дальность в 160 км, это значительно уменьшит количество техники и боеприпасов кафиров.

Под ударами окажутся железная дорога, колонны вражеской техники, мобилизованных. Когда все это уничтожается еще на марше — это не только большие потери, но и паника. К тому же подразделения, действующие непосредственно на линии фронта, остаются без поддержки, резервов, боеприпасов", — подчеркивает генерал.

Украинским военным следует максимально собраться в ближайшие два-три месяца, пока соперник уже истощен и не успевает полностью восстановить свои силы. Именно поэтому Западу не стоит откладывать новые поставки оружия.

"Конец зимы — начало весны — лучший период для начала реализации наших наступательных операций. Мы к тому времени накопим нужное вооружение, научимся им пользоваться, будем готовы атаковать. А когда начнет разрушаться фронт, Кремлю будет уже не до новых волн мобилизации, не до планов по поводу очередных захватов", — подчеркивает Маломуж, добавляя, что такая ситуация добавит, в первую очередь, проблем и диктатору Владимиру Путину.

Однако на это следует рассчитывать только при эффективности украинского наступления. Если же война затянется, это окажет негативное влияние не только на наше государство, но и на западные, в частности пошатнув экономику.

Какова ситуация на разных направлениях фронта, мы анализировали с помощью свежих карт боев в Украине. Следует отметить, что противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ на востоке.

Кроме этого "Телеграф" рассказывал, о чем может свидетельствовать увеличение количества оружия, которое Киеву передают международные партнеры. Свою точку зрения высказал эксперт по международной политике Илия Куса.