США нашли способ повлиять на Германию в вопросе танков: такого Украине еще не давали

Джо Байден готов передать Украине партию танков Abrams. Таким образом президент США якобы хочет повлиять на Германию, которая пока не решается поставлять нашей стране свои танки Leopard 2.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, ссылаясь неназванное ответственное лицо в Пентагоне.

По данным журналистов речь идет о 10 единицах танков Abrams. Собеседник канала выразил свое мнение, что ФРГ "необходимо перестать упрямиться и передать "Леопарды" Украине".

"Байден готов передать 10 Abrams Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы та передала (Украине — Ред.) Leopard 2", — передают слова источника журналисты.

С точки зрения источника, для противостояния ожидаемой военной операции рф Украине требуются 500 танков.

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