Наказания для военнослужащих ужесточат: Зеленский поставил подпись под резонансным законопроектом
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Суды теперь не смогут смягчать наказание для нарушителей ряда статей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении наказания для военнослужащих, которые не подчиняются приказам.
Как видно в карточке документа №8271 на сайте Верховной Рады, во вторник, 24 января, он был возвращен в парламент с подписью главы государства.
Напомним, этот документ запрещает судам смягчать наказания или давать условные сроки военнослужащим, которые были уличены в:
- неповиновении (ст. 402);
- неисполнении приказа (ст.403);
- угрозах или насилии в отношении начальника (ст.405);
- самовольном оставлении воинской части (ст.407);
- дезертирстве (ст.408);
- самовольном оставлении поля боя (ст. 429).
Кроме того, также возрастут сроки за военные преступления и административные нарушения, вроде распития алкогольных напитков.
Стоит отметить, что этот документ вызвал резкую реакцию у ряда активистов и нардепов, которые назвали некоторые его пункты "репрессивными и лишними".
Вместе с тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал его, отметив, что во время войны нужны "быстрые и действенные решения".