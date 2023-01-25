Наказания для военнослужащих ужесточат: Зеленский поставил подпись под резонансным законопроектом

Суды теперь не смогут смягчать наказание для нарушителей ряда статей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект об ужесточении наказания для военнослужащих, которые не подчиняются приказам.

Как видно в карточке документа №8271 на сайте Верховной Рады, во вторник, 24 января, он был возвращен в парламент с подписью главы государства.

Напомним, этот документ запрещает судам смягчать наказания или давать условные сроки военнослужащим, которые были уличены в:

неповиновении (ст. 402);

неисполнении приказа (ст.403);

угрозах или насилии в отношении начальника (ст.405);

самовольном оставлении воинской части (ст.407);

дезертирстве (ст.408);

самовольном оставлении поля боя (ст. 429).

Кроме того, также возрастут сроки за военные преступления и административные нарушения, вроде распития алкогольных напитков.

Стоит отметить, что этот документ вызвал резкую реакцию у ряда активистов и нардепов, которые назвали некоторые его пункты "репрессивными и лишними".

Вместе с тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал его, отметив, что во время войны нужны "быстрые и действенные решения".