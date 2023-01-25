Деокупация Луганщины станет самой тяжелой для ВСУ: Гайдай объяснил, в чем сложность наступления

У захватчиков было время, чтобы подготовиться к наступлению ВСУ, и не тратили его напрасно

Освобождение Луганской области, куда российские оккупанты стягивают все свои резервы: боевую технику и лучших бойцов, скорее всего, станет для Вооруженных сил Украины самым тяжелым.

Об этом во время очередного эфира всеукраинского телемарафона "Единые новости" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российские захватчики имели достаточно времени для подготовки, поэтому деоккупация региона, вероятно, будет самой тяжелой в целом в Украине.

"Враг продолжает стягивать резервы, орки имели время на подготовку, сплошное минирование, лесистая местность и зомбирование путиным — все это усложняет продвижение ВСУ на Луганском направлении", — объяснил Гайдай.

Что касается потерь оккупантов в регионе, то лишь несколькими днями ранее украинские военные "демилитаризовали" около сотни российских "кадровиков", в то же время со стороны ВСУ — к счастью, ни одного раненого.

Также глава области добавил, что украинцы до сих пор уверенно удерживают свои позиции в Белогоровке под Лисичанском, ситуация там абсолютно контролируемая.

Ранее "Телеграф" сообщал, что все попытки оккупантов продвинуться на Луганском направлении успешно разбиваются под мощным сопротивлением ВСУ. Украинские защитники уверенно отражают атаки россиян в районе Белогоровки и со стороны Сватово.