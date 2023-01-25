Не только представители военкомата: кто в Украине имеет право вручать повестки

В ВСУ призвали не распространят видео, где якобы представители ТЦК вручают повестки незаконным способом

В Украине продолжены сроки военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим многие нашим гражданам продолжают вручать повестки. При этом, вручить её может не только редставитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Так, согласно заявлению начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковника Романа Горбача, которое он высказал в комментарии изданию АрмияInform, повестку не обязательно должен вручать представитель ТЦК и СП. Её может вручить любое должностное лицо, предусмотренное законодательством, — руководитель учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭКа, ОСМД и т.д.

При этом, если потенциальный призывник отказывается подписывать повестку, требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей.

"Если призывник отказывается выполнять правила военного учета, то к нему может примениться ответственность согласно законодательству. Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избегнул отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность", — объясняет военный.

Кроме того, Горбач призвал не тиражировать видео, где якобы представители территориальных центров вручают повестки незаконным способом.

"Спросим себя: кому в первую очередь это выгодно? Конечно, это на руку российской пропаганде, чтобы подорвать авторитет ВСУ в обществе", — говорит Горбач.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать о военно-врачебной комиссии в Украине.

Также мы сообщали о том, что юрист Ростислав Кравец объяснил, когда можно не являться в военкомат по повестке.