Еще одна страна отправит Украине Leopard 2: отдадут треть всех исправных танков

Португалия присоединяется к странам, которые будут поставлять Украине свои танки

Португалия вслед за Испанией присоединится к ряду европейских союзников Украины, которые готовы отправить танки Leopard 2 украинским военным. При том, что страна имеет небольшое количество таких машин, она намеревается передать нашей стране 4 танка.

Как пишет местное издание Correio de Manha, ссылаясь на свои источники в португальском правительстве, Лиссабон готовится отправить четыре танка Leopard 2 Киеву после аналогичного решения Берлина.

При этом в материале отмечается, что в настоящий момент на вооружении страны находится 37 таких танков, 12 из которых полностью исправны.

Стоит отметить, что передавать свои танки уже намерены не только наши европейские партнеры, но и США. Государство может поставить в ВСУ несколько десятков Abrams.

На этом модельный ряд западных новинок для украинских воинов не заканчивается, так как еще неделю назад Великобритания сообщила о том, что в её новый пакет помощи Украине войдут танки Challenger 2.

Все они имеют хоть и схожие, но все же разные характеристики, поэтому "Телеграф" разобрался, какие танки НАТО лучше всего подойдут для ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина может получить боевые танки от Швеции.

Также мы сообщали о том, что Польша официально обратилась к Германии насчет танков для Украины.